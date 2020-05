Ihr mögt Minecraft, aber dieses dauernde Zerlegen und Bauen wird euch mit der Zeit zu langweilig? Stattdessen hättet ihr lieber den Nervenkitzel eines GTA-Spiels? Dann solltet ihr euch Family Man mal ansehen, ein Indie-Spiel, das bald auf Steam erscheint. Trash oder Perle - es könnte in jedem Fall amüsant werden.

In Family Man treffen Minecraft und GTA aufeinander.

GTA und Minecraft ergeben Family Man

Stellt euch vor, ihr seid in Minecraft unterwegs und denkt an nichts Böses, doch auf einmal bekommt ihr einen Anruf: Es ist die Mafia und ihr schuldet ihr Geld! Was sich dubios anhört, wird in Family Man zur Realität. Das Spiel bietet die Klötzchenoptik eines Minecraft und verspricht die knallharte Gangster-Action eines GTA-Spiels - mit einem guten Schuss aus der "Breaking Bad"-Serie.

In Family Man schlüpft ihr in die Rolle von Joe, einem Familienvater, der sich bei der Mafia verschuldet hat. Um eure Schuld zu begleichen, habt ihr drei Wochen Zeit. Schafft ihr es nicht, das Geld aufzutreiben oder solltet ihr fliehen, steht euer Leben auf dem Spiel. Wie ihr das Geld auftreibt, bleibt euch überlassen. Als Burgerbrater habt ihr zwar einen sauberen Job, doch dieser bringt wenig ein. Lukrativer ist es, die schmutzigen Jobs der Mafia anzunehmen, doch das ruft die Polizei auf den Plan und bringt eure Familie in Gefahr.

Entwickler Broken Bear Games verspricht ein düsteres RPG mit einer großen Entscheidungsfreiheit. Dabei soll jede eurer Entscheidungen Konsequenzen haben. So soll euer Spielstil bestimmen, wie sich eure Nachbarschaft entwickelt und ob die Beziehung zu eurer Familie aufblüht oder zerbricht. Je nachdem welchen Weg ihr eingeschlagen habt, soll euch ein anderes Ende erwarten. Das Spiel erscheint am 22. Mai 2020 auf Steam. Bis dahin könnt ihr aber schonmal kostenlos in den Prolog reinschnuppern.

