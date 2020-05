PS4-Sale: Control und andere Geheimtipps für unter 30 Euro

PS4-Blockbuster wie The Witcher 3: Wild Hunt sind andauernd im Sale, aber wie sieht es denn mit den versteckten Perlen aus? Für diese Geheimtipps veranstaltet Sony gerade einen eigenen PS4-Sale im PlayStation Store. Wir haben für euch die interessantesten Angebote schon mal herausgesucht.

Auch den Mystery-Kracher Control gibt es gerade deutlich günstiger.

PS4-Sale: Mystery, Unterwasser, Ballerei - alles ist dabei

Unterhalb des Radars gibt es viele gute PS4-Spiele, die man sich unbedingt mal ansehen sollte. Der aktuelle "Geheimtipps"-Sale im PlayStation ruft sie euch nochmal in Gedächtnis - und versieht sie gleich mit einem großen Rabatt. Wir haben für euch die besten Angebote herausgesucht:

Nichts Gutes dabei für euch? Dann stöbert gerne selbst durch das große Angebot im PlayStation Store, zu dem ihr über diesen Link gelangt. Der "Geheimtipp"-Sale geht vom 6. bis zum 21. Mai 2020.

Mystery-Action, Unterwasser-Simulation, Ballereien wie in Hotline Miami - im aktuellen "Geheimtipps"-Sale lassen sich viele versteckte Perlen finden. Was haltet ihr von dem Angebot? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!