Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Remaster für PS4 und Xbox One angekündigt

Die Gerüchte haben sich endlich bestätigt: Tony Hawk kehrt mit Pro Skater 1 und Pro Skater 2 als Remaster für PC und Konsolen zurück. Der erste Trailer zeigt viele Neuerungen und verrät auch den Releasetermin, der schon sehr bald ist.

Die Kindheit vieler Spieler kehrt zurück: Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 bekommen ein Remaster für PS4, Xbox One und PC.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2: Neuerungen und Releasetermin

Publisher Activision und Entwickler Vicarious Visions ließen gestern die Katze aus dem Sack: Tony Hawk's Pro Skater 1 und Pro Skater 2 erhalten ein Remaster-Doppelpack. Im Ankündigungstrailer stellten sie die neue Grafik und die interessantesten Features vor. Hier könnt ihr ihn euch ansehen - und in Kindheitserinnerungen schwelgen:

Eure Skateboard-Kindheit kehrt zurück:

19 Strecken, 17 Skater, dutzende Tricks und Stunts: Das Remaster Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 präsentiert sich in verbesserter Auflösung und verspricht, dass der richtige Soundtrack auch aufgelegt werden wird. Neben einem Creator für Parks und Skater wird es auch einen lokalen und Online-Multiplayer geben, in welchem ihr eure Freunde herausfordern könnt. Weitere Infos erhaltet ihr in unserer Vorschau.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 soll am 4. September 2020 für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Nur noch dreieinhalb Monate bis zum Release! Da würde es sich anbieten, die beiden Original nochmal aus dem Schrank zu holen und sich auf den Release von Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 einzustimmen. Freut ihr euch auf das Remaster? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!