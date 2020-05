Viele von euch sind sicher noch aufgrund der aktuellen Situation dazu genötigt, viel Zeit zu Hause zu verbringen. Diese Zeit lässt sich wundervoll durch kreative und abwechslungsreiche Indie-Spiele versüßen!

Die Releases der Kalenderwoche 19.

Star Wars: Episode 1 - Racer | 12. Mai

Switch

Von 1999 in das Jahr 2020: Aspyr und LucasArts bringen Star Wars: Episode 1 - Racer in die Moderne. Die Neuveröffentlichung des ehemaligen PC- und N64-Spiels, welches unter Fans Kultstatus genießt, erscheint inhaltlich unverändert. Auf der technischen Seite gibt es jedoch einige Anpassungen an die Moderne, unter anderem bei den Themen Steuerung und Auflösung. Hinzu kommt ein Split-Screen- und LAN-Multiplayer-Modus.

Star Wars: Episode 1 - Racer erscheint in einer leicht aufgebohrten Version für Nintendo Switch.

Spielerisch gibt es hingegen die gewohnte Packung an "Star Wars"-Rennspiel mit 25 Fahrern (unter anderem Anakin Skywalker) und Strecken auf acht einzigartigen Welten. Aus heutiger Sicht dürfte das Spiel trotz Anpassung ein wenig sperrig sein, aber dennoch eine gewisse Faszination ausüben. Nur Spieler auf der PS4 müssen sich länger gedulden: Der Release für die Sony-Konsole findet erst am 26. Mai statt.

VirtuaVerse | 12. Mai

PC

Cyberpunk lebt: Das Genre genießt aktuell ein neues Hoch. Auch die Entwickler von Theta Division haben sich mit VirtuaVerse dem teils dystopischen Zukunftsszenario verschrieben. Im "Point and Click"-Adventure landet ihr in einer Welt, in der eine Künstliche Intelligenz im Grunde über das gesamte Leben bestimmt. Menschen sind mit einem neuronalen Netzwerk verbunden und leben in einer für sie stetig angepassten Realität. Protagonist Nathan wehrt sich dagegen und begibt sich auf die Suche nach seiner verschwundenen Freundin.

Die Entwickler versprechen für VirtuaVerse eine Geschichte voller Technomancer, AR-Graffiti-Künstler, Hacker-Gangs, Crypto-Schamanen, Digital-Archäologen, epischen Cyberwars und "Virtual Reality"-Verführungen. Als Spieler begleitet ihr Nathan auf seiner Reise um die Welt, um am Ende so manches Geheimnis aufzudecken.

Deep Rock Galactic | 13. Mai

PC / Xbox One

Was sind Zwerge im Weltraum? Richtig: Weltraum-Zwerge. In Deep Rock Galactic verkörpert ihr mit bis zu drei Freunden die Bartträger und macht euch als Minenarbeiter auf die Suche nach spannenden Schätzen. Die auf dem Planeten lebenden Alienmonster finden das jedoch nicht ganz so toll und gehen zum Angriff über. Fortan gilt es einerseits in der Mine voranzukommen, andererseits sich gegen die Feinde in den vollkommen zerstörbaren Leveln zur Wehr zu setzen.

Im Koop mit Space-Zwergen gegen unzählige Monster in Deep Rock Galactic:

Deep Rock Galactic befindet sich seit Februar 2018 im Early Access auf Steam und hat dort zahllose Spieler bereits überzeugt. Nachdem die Entwickler nach und nach das Spiel um neue Features und Inhalte erweitert haben, folgt nun der Release der Vollversion. Auch auf der Xbox One wird Deep Rock Galactic das Game Preview Programm verlassen.

Ion Fury | 14. Mai

PS4 / Xbox One / Switch

Einst als Ion Maiden angekündigt, aber nach einer Klage in Ion Fury umbenannt. Der Ego-Shooter von Voidpoint hat sich voll und ganz dem Retro-Prinzip verschrieben und basiert bereits technisch auf der Build-Engine, die einst bereits Duke Nukem 3D angetrieben hat. In Ion Fury kämpft ihr als Shelly "Bombshell" Harrison in mehreren Leveln gegen zahlreiche Anhänger des Transhumanisten-Anführers Dr. Jadus Heskel.

Bei Ion Fury schreiben die Entwickler Retro-Shooter ganz groß:

Wie in früheren Shootern üblich geht es jedoch nicht nur ums reine Schießen. Stattdessen warten in jedem Level Geheimnisse auf euch, die ihr optional erkunden könnt. Während sich beim Release der Konsolenversion inhaltlich nichts ändert, gibt es natürlich eine für die Plattform angepasste Steuerung.

Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix | 15. Mai

Switch

Langer Name für ein großes Rhythmusspiel: Sega bringt den Release von Hatsune Miku: Project DIVA Mega Mix an den Start. In der Grundversion des neuen "Hatsune Miku"-Spiels erwarten euch über 100 Songs, die ihr in zwei verschiedenen Modi spielen könnt. Neben dem traditionellen Arcade-Modus mit klassischer Controller-Steuerung könnt ihr alternativ zur Bewegungssteuerung greifen.

Zusätzlich könnt ihr aus über 300 Kostümen und einem T-Shirt-Editor euer eigenes Outfit zusammenstellen, um auf der Bühne so richtig zu überzeugen. Nebenbei könnt ihr Playlists für eure Lieblings-Musikvideos erstellen und somit jede Menge Zeit mit Hatsune Miku verbringen. Außerdem wären da ja noch DLC-Pakete, die weitere Songs enthalten.

Die Corona-Pandemie zeigt weiterhin ihr Gesicht: Die großen Spiele lassen auf sich warten. Dafür nutzen Indie-Spiele die Gunst der Stunde und rücken sich ins rechte Licht. Welches Spiel fasziniert euch in dieser Woche?