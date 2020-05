Es gibt viele Wege mit einem Videospiel Geld zu machen und nicht alle davon sind beliebt. Das Battle Royal The Culling wählt für sein Comeback ein äußerst fragwürdiges Bezahlmodell. Die Community ist darüber nicht gerade begeistert.

The Culling setzt auf kontroverses Bezahlmodell

Spiele wie Call of Duty: Warzone und Fortnite beweisen, dass mit einem Battle Royale Geld gemacht werden kann. Auch The Culling versucht nun die Rückkehr aus dem Grab. Statt jedoch auf ein Free-to-Play Modell zu setzen, versucht es das Spiel lieber mit Pay-to-Play.

In einem Blogpost erklärt der Entwickler Xaviant sein fragwürdiges Bezahlmodell. Seit das Spiel im Mai letzten Jahres abgeschaltet wurde, habe man hart an einer Rückkehr gearbeitet. Die Finanzierung des Spiels habe jedoch Probleme bereitet.

Wofür sich die Entwickler letztendlich entschieden haben, macht die Fans fassungslos. Wer mehr als eine Runde am Tag spielen will, muss zum Geldbeutel greifen:

3 Runden: 0,99 Dollar 10 Runden: 2,99 Dollar 20 Runden: 4,99 Dollar 7 Tage Pass: 1,99 Dollar 30-Tage Pass: 5,99 Dollar

Das Spiel selbst ist außerdem nicht kostenlos, sondern muss für sechs Dollar gekauft werden. Gewinnt ihr ein Match, bekommt ihr immerhin eine weitere Runde geschenkt.

Die Fans sind von dem Bezahlmodell nicht begeistert

Die Fans sind alles andere als glücklich mit dieser Wiederbelebung von The Culling. Sowohl der Announcement Trailer auf YouTube, als auch die Erklärung von Xaviant werden mit Dislikes überschüttet.

Es ist nicht das erste Mal, dass Xaviant durch seine unpopulären Entscheidungen auffällt. Während des ersten Lebenszyklus von The Culling begann der Entwickler bereits eine unfertige Version von The Culling 2 zu verkaufen. Als das Sequel scheiterte, wurde das Spiel Free-to-Play und setze auf Mikrotransaktionen. Im Mai vergangenen Jahres wurde dem Battle Royale vorerst der Stecker gezogen.

Erratet ihr, worüber diese Gamer gerade meckern?

The Culling setzt für sein Comeback auf ein äußerst fragwürdiges Bezahlmodell. Pro Tag gibt es nur ein einziges kostenloses Match. Was haltet ihr von der kontroversen Rückkehr? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.