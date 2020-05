Brian Karis der Technical Director of Graphics bei Epics Games und Jerome Platteaux der Special Projects Art Director, haben in einer Tech-Demo auf der PlayStation 5 die Unreal Engine 5 enthüllt. Zu was diese Engine fähig ist, ist wirklich beeindruckend, aber seht es euch selbst im Video an.

Was die Tech-Demo zur Unreal Engine 5 zeigt, sieht beeindruckend aus.

Unreal Engine 5: Lumen und Nanite

In der Tech Demo „Lumen in the Land of Nanite“ liegt das Augenmerk besonders auf den zwei Kerntechnologien der Unreal Engine 5: Nanite und Lumen. Die Nanite virtualized micropolygon geometry erlaubt es Entwicklern, so viele geometrische Details in das Spiel einzubauen, wie das Auge maximal fassen kann. Lumen hingegen ist eine volldynamische globale Beleuchtung, die sofort auf Veränderungen von Szenen- und Lichtwechsel reagiert.

Wenn ihr jetzt nur Bahnhof verstanden habt, dann schaut euch das Video an und lasst die Tech-Demo für sich selbst sprechen:

Durch die Unreal Engine 5 soll es endlich möglich sein, Inhalte in Videospielen fotorealistisch darzustellen. Eine Preview-Version soll es ab Anfang 2021 geben.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Die Tech-Demo zur Unreal Engine 5 macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Was sagt ihr dazu: beeindruckend oder beeindruckend? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.