Das wäre ein echter Kracher: Das neue Gratis-Spiel im Epic Games Store soll GTA 5 sein. Eine offenbar zu früh veröffentlichter Werbespot soll als Bestätigung gelten.

Ein eigener Rocker-Clan mit Hang zum Gewaltverbrechen: GTA Online macht das unter anderem möglich.

Mit über 110 Millionen verkauften Exemplaren ist GTA 5 eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten. Bis heute wird das "Open World"-Spiel täglich von mehreren hunderttausend Spielern gespielt, vor allem wegen GTA Online. Bald könnten noch mehr Spieler dazu stoßen.

Im Laufe des heutigen Tages wird im Epic Games Store wie mittlerweile jede Woche ein neues Gratis-Spiel freigeschaltet. Anders als sonst hält sich Epic Games jedoch sehr bedeckt, um welches Spiel es sich handelt. Stattdessen hat das Unternehmen auf Twitter lediglich einen geheimnisvollen Beitrag veröffentlicht:

Sofort haben Spekulationen ihren Lauf genommen, aber gerätselt werden muss offenbar nicht mehr. Aufgrund eines zu früh veröffentlichten Werbebeitrags ist das Thema anscheinend geklärt: GTA 5 wird kostenlos. Auf Twitter ist ein Werbespot zur Aktion gesehen werden, die eindeutig das Rockstar-Epos als Gratis-Spiel ankündigt. Der Twitter-Nutzer Wario64 hat den mittlerweile gelöschten Tweet archiviert:

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418