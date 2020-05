Animal Crossing: New Horizons - Fans erklären Nintendo, wie das Spiel perfekt wäre

Animal Crossing: New Horizons lässt euch bereits jetzt ein entspanntes Inselleben führen. Trotzdem fehlen noch einige Verbesserungen, die die Lebensqualität der Bewohner deutlich steigern würde. Ein YouTuber zeigt nun mit seiner eigenen Nintendo Direct, was sich die Fans wirklich wünschen.

Endlich eine Nintendo Direct für Animal Crossing: New Horizons, die alle Wünsche der Fans erfüllt.

Fan erstellt Nintendo Direct für Animal Crossing: New Horizons

Wenn es Nintendo nicht selbst tut, müssen die Fans eben nachhelfen. Der YouTuber "Nick Ha" hat sich mit drei talentierten Sprecherinnen zusammengetan, um mit einer eigenen Nintendo Direct zu erklären, welche Updates für Animal Crossing kommen sollten.

Leider wird vorerst keine der praktischen Verbesserungen ihren Einzug ins Spiel halten. Es sei jedoch nicht die Absicht des Videos die Fans zu täuschen. Stattdessen wollen man zeigen, wie leicht die Veränderungen umzusetzen wären.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr mehrere Gegenstände auf einmal herstellen könntet. Oder aber eure Werkbänken automatisch Ressourcen aus eurem Lager verwenden. All diese "Quality of Life-Changes" würden keinen großen Einfluss auf das Spiel nehmen. Sie erleichtern euch einfach nur das Leben.

Diese Vorschläge sollte Nintendo einfach umsetzen

Weiterhin schlägt Nick Ha einige Änderungen vor, mit denen ihr eurer Inventar besser organisieren und Wege leichter bauen könnt. Auch doppelte Dialoge von Bewohnern sollten doch eigentlich beschleunigt werden können.

In den Kommentaren fragen sich die Zuschauer, wie es sein kann, dass sich keine dieser Funktionen im Spiel befindet. Vielleicht sollte Nintendo die Vorschläge einfach umsetzen und dabei so tun, als sei all das von vorneherein geplant gewesen.

Besonders überzeugend ist das perfekt umgesetzte Video. Die Updates werden humorvoll und im Stil von Nintendo vorgstellt. Allerdings wird in einer offiziellen Direct wohl nicht geflucht.

Die Verbesserungen könnten das Inselleben deutlich erleichtern. Leider stammt kein einziges der Updates wirklich von Nintendo. Welche der Vorschläge würdet ihr euch in Animal Crossing: New Horizons wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare.