Mafia Trilogy: Screenshots, Details und Releasetermin geleakt

Seit gestern wissen wir, dass eine Trilogie mit allen drei Mafia-Spielen auf dem Weg ist. Eigentlich wollte Publisher 2K alles weitere erst in wenigen Tagen bekanntgeben, doch nun ist ihm ein Leak zuvorgekommen: Dieser offenbarte nicht nur Screenshots und Details zur Mafia Trilogy, sondern auch schon den Releasetermin.

Der Microsoft-Store war zu vorschnell: Dieser und weitere Screenshots zur Mafia Trilogy schlüpften durch.

Update von Michael Sonntag vom 14. Mai 2020:

Mafia Trilogy: Leak lässt große Überraschung platzen

Ursprünglich wollte Publisher 2K die Vorfreude auf die Mafia Trilogy erst mit einem Teaser entzünden und dann am 19. Mai 2020 alle mit der großen Ankündigung abholen, aber dank eines Leaks ist die Katze längst aus dem Sack. Ausgerechnet der Microsoft-Store hat die Produktseite zur Mafia Trilogy mit allen Infos zu früh veröffentlicht. Die Seite ist mittlerweile wieder offline, aber die Infos konnten wir für euch sichern.

Demnach soll die Mafia Trilogy ein komplettes Remake von Mafia enthalten sowie Remaster-Versionen von Mafia 2 und Mafia 3. Darüber hinaus können sich die Spieler im Mafia-Remake über verbessertes Gameplay und eine erweiterte Kampagne freuen. Der Releasetermin ist ebenfalls bekannt: So soll die Mafia Trilogy am 28. August 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Es bleibt abzuwarten, welche Details 2K am 19. Mai 2020 zusätzlich bekanntgegeben wird.

Original von Martin Schwarz vom 13. Mai 2020:

Mafia Trilogy: Aus drei mach eins

In der Welt der Gangsterspiele ist für viele GTA der Platzhirsch. Doch auch die Mafia-Serie kann auf eine große Fangemeinde blicken, welche das ernste Storytelling und die vielschichtigen Charaktere zu schätzen weiß. Für all diese Fans und alle die es noch werden wollen, plant 2K Games die Mafia Trilogy herauszubringen. Den ersten Teaser dazu könnt ihr euch hier anschauen:

Es geht nur ums Geschäft:

Jedes der drei Spiele hat mittlerweile einige Jahre auf dem Buckel, demnach wäre es großartig, wenn sie für die Trilogy eine Überarbeitung spendiert bekommen würden. In diese Richtung ist bisher jedoch noch nichts Offizielles bekannt. Allerdings verspricht 2K Games, am 19. Mai um 18 Uhr mehr Infos auf MafiaGame.com/de zu veröffentlichen. Wenn ihr euch auf die Trilogy freut, solltet ihr euch diesen Termin also vormerken.

Die Mafia-Fans warten sehnsüchtig auf einen vierten Teil des Gangster-Epos. Von einem solchen gibt es bisher keine Spur, doch dafür gibt es bald die Mafia Trilogy. Freut ihr euch auf die Sammlung oder spielt ihr lieber eine Runde GTA? Erzählt es uns in den Kommentaren!