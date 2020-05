Ubisoft-Sale: Games um bis zu 75% reduziert

Ubisoft hat einen Digital-Sale gestartet, bei dem diverse beliebte Spiele stark reduziert sind. Wir haben für euch die Highlights aus der Aktion aufgelistet. Hier findet ihr die Top-Games zu Hammerpreisen!

Auch Assassin's Creed - Odyssey ist im Preis reduziert

Im Online-Shop von Entwickler Ubisoft läuft derzeit eine Rabattaktion, bei der 130 Spiele und DLCs im Preis heruntergesetzt wurden. Zu der Aktion zählen Games aus unterschiedlichen Genres wie Action-Abenteuer, Strategie oder Shooter, es sollte also etwas für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Ubisoft-Sale: Das sind die Spiele-Highlights

Hier geht’s zum Ubisoft-Sale!

Fans von epischen Abenteuern in weitläufigen Spielwelten sollten sich die Angebote zur Assassins Creed-Reihe anschauen. Der Rabatt betrifft sowohl das aktuelle Assassins Creed - Odyssey als auch den Vorgänger Assassin's Creed - Origins. Ihr könnt euch dabei sowohl die unterschiedlichen Editionen der Hauptspiele als auch die DLCs und Bonusinhalte einzeln sichern.

Assassin‘s Creed - Odyssey: Ultimate Edition (für nur 37,95€)

Assassin‘s Creed - Odyssey: Standard Edition (für nur 19,80€)

Assassin‘s Creed - Origins: Gold Edition (für nur 22,50€)

Assassin‘s Creed - Origins: Standard Edition (für nur 15€)

Habt ihr vielleicht mehr Lust auf taktische Ego-Shooter? Dann könnt ihr euch im Ubisoft-Sale auch die Shooter von Tom Clancy zu einem reduzierten Preis sichern. Auch bei diesen Spielen könnt ihr zwischen den unterschiedlichen Editionen und DLCs wählen.

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Ultimate Edition (für nur 51,99€)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint: Ultimate Edition (für nur 39,60€)

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: Ultimate Edition (für nur 46,74€)

Tom Clancy’s The Division: Gold Edition (für nur 16,50€)

Wenn ihr euch lieber mit Strategie-Spielen die Zeit vertreibt, dann findet ihr im Ubisoft-Shop passenderweise Angebote zu Anno 1800, Die Siedler und anderen Strategie-Highlights.

Anno 1800: Königsedition (für nur 59,99€

Die Siedler: History Edition (für nur 19,99€)

Ebenfalls nicht übersehen solltet ihr diese drei namhaften Franchises, deren Spiele euch Action satt bieten:

Far Cry New Dawn: Ultimate Bundle (für nur 36€)

Watchdogs 2: Gold Edition (für nur 25€)

The Crew 2: Gold Edition (für nur 22,50€)

Kennt ihr euch mit Assassin's Creed aus? Beweist euer Wissen im Quiz!

Habt ihr im Sale euer neues Lieblingsspiel gefunden? Oder war euer Wunschspiel dieses Mal nicht dabei? Was hat euch an dem Sale gefallen und worauf wartet ihr bei der nächsten Aktion? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!