CoD: Modern Warfare - Community feiert unglaublichen Kill-Steal

Dieses Match in Call of Durty: Modern Warfare hätte nicht spektakulärer enden können. Das Video des wahnsinnigen Kill-Steals wird von der Community auf Reddit gefeiert. Ausnahmsweise ist der Bestohlene deswegen nicht einmal sauer.

Dieser Traum-Kill in CoD: Modern Warfare gehört eigentlich jemand anderem.

Dieser Kill in CoD: Modern Warfare begeistert die Community

Selbst die beteiligten Spieler können es kaum fassen. Ein Video auf Reddit zeigt, wie eine Runde Suchen & Zerstören in Call of Duty: Modern Warfare mit einer unfassbaren Aktion endet. Der scheinbar wahllose Messerwurf des Nutzers "davidh098" führt dabei nicht nur zum Sieg, sondern stiehlt seinem Freund auch noch den schon sicheren Kill.

Die Gruppe erkennt zunächst nicht einmal, welchen Glückstreffer sie vor sich haben. Erst, als die Kill-Cam die wahre Todesursache des letzten verbleibenden Gegners zeigt, bricht auch in ihrem Voice-Chat die Hölle los. Einer der Spieler war eigentlich schon dabei, seinen Gegner mit einer Exekution auszuschalten, als dieser in letzter Sekunde, das heranfliegende Messer in den Rücken bekommt.

Hier könnt ihr euch das Video selbst ansehen. Die Audioqualität lässt allerdings zu wünschen übrig.

Der Clip hat inzwischen über 29.000 Upvotes erhalten. Die Community ist begeistert, und fragt sich, wie groß wohl die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Treffer ist. Der Nutzer "Retropyro" merkt an: "Leute, die Exekutionen stehlen, gehen mir wirklich auf die Nerven … aber das, war 100% in Ordnung."

Auch die schlechte Audioqualität lässt einige Nutzer nostalgisch an die gute alte Zeit der "CoD: Modern Warfare 2"-Lobbys zurückdenken. "davidh098" versichert jedoch, dass es an der Aufnahme liegt und im Spiel normal klingt.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

Das Video eines wahren Millionentreffers in CoD: Modern Warfare verdient Bewunderung. Die Chancen auf so einen Kill, sind wirklich verschwindend gering. Was sagt ihr zu der Aktion? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.