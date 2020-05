CoD: Warzone - Mülltonne rettet Spieler das Leben

In Call of Duty: Warzone geht es in jeder Sekunde um Leben und Tod. Selbst die ungewöhnlichsten Gegenstände können dabei über den Sieg in einem Zweikampf entscheiden. Der Gegner dieses Spielers hätte den unauffälligen Müllcontainer besser nicht unterschätzen sollen.

Um in Call of Duty: Warzone zu überleben, ist die Wahl des Kampfplatzes entscheidend. In diesem Fall ist der perfekte Ort direkt neben einer prall gefüllten Mülltonne.

Der Reddit-Nutzer "CaptnPriceX" zeigt, wie ihm der Haufen Unrat sogar einen Kill beschwert hat. Nachdem er bereits einen Spieler ausgeschaltet ist, bemerkt er gerade noch rechtzeitig, wie ein riesiger Truck auf ihn zugerollt kommt. Sein übereifriger Gegner hat allerdings nicht mit den unzerstörbaren Wänden des Müllcontainers gerechnet.

Zwischen Abfall und Wand in Sicherheit, beginnt "CaptnPriceX" den Gegenangriff. In dem Wagen sitzt bereits niemand mehr, also schwingt er sich selbst ans Steuer. Sein Gegner ahnt von all dem nichts, und so ist es schließlich er selbst, der sein Ende zwischen Mülleimer und Stoßstange finden.

Community feiert den Müllmann

Der Post hat auf Reddit inzwischen mehr als 18.000 Upvotes erhalten. Der Nutzer "superballs5337" findet, dass für den perfekten Kill nur noch der "Garbage-Skin" gefehlt hätte. Damit ist wohl der "Urban Avenger" gemeint. Der Ghillie Suit aus Abfall hätte das Bild auf jeden Fall vervollständigt.

Auch die Tatsache, dass sein Gegner letztendlich seine eigene Medizin zu schlucken bekommt, und von seinem Wagen erfasst wird, sorgt für Belustigung. Andere wundern sich darüber, dass der Spieler sein Manöver überhaupt überlebt hat. Die Hitbox der Fahrzeuge in CoD: Warzone waren häufig so verbuggt, dass sie einiges mehr überfahren konnten, als sie sollten.

Manchmal rettet nur der beherzte Sprung hinter eine Mülltonne vor einem heranrasenden Truck. Dieser Spieler von CoD: Warzone hat jedenfalls alles richtig gemacht.