Schlimmer als Dark Souls: Simulator lässt euch Berliner Flughafen bauen

Der ultimative Aufbau-Horror wird nun zur Wirklichkeit. Das erste offizielle Spiel der Satire-Website "Der Postillon" bietet euch die vollkommen realistische BER-Erfahrung: Alles was schief gehen kann, geht auch schief.

Mit diesem Satire-Spiel des Postillon könnt ihr das Unmögliche versuchen.

Der Postillon veröffentlicht erstes offizielles Spiel

Dark Souls mag ein schweres Spiel sein, aber habt ihr schon einmal versucht einen Flughafen in Berlin zu bauen? Die Satire-Website "Der Postillon" macht sich seit Jahren über das vom Pech verfolgte Bauprojekt lustig. Mit dem BER-Bausimulator könnt ihr jetzt beweisen, dass ihr es besser machen könnt.

Nach eigenen Angaben wurde das Spiel bereits seit 1996 geplant und ist seit 2006 in der Entwicklung. Der Release sei immer wieder durch tragische Unfälle und Kabelbrände verzögert worden.

In dem kostenlosen Handyspiel für Android und iOS schlüpft ihr in die Rolle des BER-Bauchefs. Nacheinander müsst ihr die zahlreichen Mängel des Bauprojekts beheben, die jedoch meistens zu immer wieder neuen Problemen führen. Mit jeder Entscheidung besteht zwar die Chance, den Flughafen irgendwann doch abzuschließen, doch die Kosten wachsen ebenfalls.

Offiziell soll der BER am 31. Oktober diesen Jahres eröffnet werden. Wer weiß jedoch, was in der Zwischenzeit noch alles passieren kann, schließlich stand der Flughafen schon einmal kurz vor seiner Eröffnung. Glaubt man dem Postillon, wurde das Bauprojekt auf einem alten Indianerfriedhof errichtet und ist somit ohnehin verflucht.

Wirklich passiert oder von uns ausgedacht?

Bevor ihr euch das nächste Mal über den BER lustig macht, solltet ihr erst einmal beweisen, dass ihr es besser machen könnt. Der BER-Bausimulator bedient nicht nur das beliebteste Genre der Deutschen, sondern ist sogar komplett kostenlos. Habt ihr euren Flughafen inzwischen eröffnet? Schreibt es uns in die Kommentare.