Vorwiegend Digital statt Retail: Die Corona-Pandemie hat auch weiterhin Einfluss auf zahllose Neuveröffentlichungen. In dieser Woche geht es unter anderen um Haie und Neuauflagen.

Gorn | 19. Mai

PS VR

Auf dem PC hat Gorn schon tausende Spieler überzeugt, demnächst sollen auch Besitzer einer PlayStation VR in den Genuss von brutalen Gladiatorenkämpfen kommen. In Gorn kämpft ihr in einer Arena gegen andere Gladiatoren und versucht, sie auf möglichst brutale Art und Weise niederzustrecken. Lasst euch dabei nicht von der überaus bunten Grafik ablenken: Dank der physikbasierten Kampf-Engine kommt es zu teils sehr gewalthaltigen Bildern. Als Alternative steht ein Piñata-Modus zur Verfügung, in dem die Gegner zu Pappmaché werden.

Der Release der PS4-Version ist natürlich in Sachen Technik angepasst an die Plattform. Inhaltlich gibt es jedoch keine Änderungen, weshalb ihr ebenfalls auf der Konsole im Singleplayer-Modus gegen unzählige KI-Feinde antretet.

Crucible | 20. Mai

PC

Bislang war das Videospiel-Geschäft von Amazon nicht von allzu großem Erfolg gekrönt. Mit Crucible soll das anders werden: Im Shooter schlüpft ihr in die Rolle eines ausgewählten Helden-Charakters, geht mit euren Team-Kameraden auf Feindejagd und erobert verschiedene Objekte. Je mehr Ziele ihr erreicht, desto mehr Essenz sammelt ihr, die wiederum die Stärke eures Jägers erhöht. Das ist besonders wichtig, denn die gegnerischen Teams haben dasselbe Ziel im Blick, um am Ende in der Platzierung vor euch zu landen.

Zu Beginn von Crucible wird es drei Spielmodi geben, die alle recht unterschiedlich ausfallen. So gibt es unter anderem eine Art Capture the Flag und eine Abwandlung von Battle Royale. Darüber hinaus ist Crucible übrigens Free 2 Play. Der Release ist vorerst nur für den PC geplant.

The Persistence | 21. Mai

PC / Xbox One / Switch

Es ist das Jahr 2521: An Bord eines Raumschiffs einer Allkolonie bricht der absolute Überlebenskampf aus, denn das Schiff wird von einem Schwarzen Loch angezogen. Als Klon der Sicherheitsoffizierin Zimri Eder liegt es nun an euch, das Schiff nach und nach zu erkunden, zu reparieren und irgendwie das Überleben zu ermöglichen. Ihr müsst Ressourcen sammeln, eure Fähigkeiten verbessern und gegebenfalls zur Waffe greifen.

The Persistence: Ursprünglich nur für PS-VR, jetzt auch für andere Plattformen:

The Persistence ist bereits 2018 für die PlayStation VR erschienen. Der jetzige Release erfolgt für PC, Xbox One und Nintendo Switch und benötigt nicht zwingend eine VR-Brille. Am PC kann das Survival-Spiel dennoch mit HTC Vive, Oculus Rift, Valve Index oder Windows Mixed Reality gespielt werden.

Saints Row: The Third Remastered | 22. Mai

PC / PS4 / Xbox One

Von einem Saints Row 5 fehlt noch jede Spur, da kommt eine Neuauflage von Saints Row: The Third doch gerade recht. Mit Saints Row: The Third Remastered bringt Deep Silver eine technisch verbesserte Variante des Koop-Open-World-Action-Spiels auf die aktuelle Konsolengeneration und den PC. Vor allem Lichteffekte und Texturen haben ein deutliches Upgrade spendiert bekommen.

Saints Row: The Third sah nie so hübsch aus:

Inhaltlich hat sich derweil nichts geändert. Die Neuauflage bietet die komplette Hauptkampagne inklusive sämtlicher DLCs in einem Paket an. Der Release ist übrigens für PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Besitzer einer Nintendo Switch können derweil nur auf die vor einigen Monaten veröffentlichte Standardversion zurückgreifen.

Maneater | 22. Mai

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Eigentlich sterben jedes Jahr nur sehr wenige Menschen an den Folgen eines Hai-Angriffes. In Maneater ist das anders: Hier verkörpert ihr einen Killerhai, der es nur allzu sehr genießt, unvorsichtige Menschen zu verschlingen. Als Bullenhai erkundet ihr eine offene Welt, macht Jagd auf Menschen und andere Lebewesen, die in der Nahrungskette unter euch stehen und verbessert nach und nach eure Charakter- beziehungsweise Haiwerte.

In Maneater seid ihr ein wahrer Killer-Hai:

Der Release des sogenannten "ShARkPG-Erlebnis" findet auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One statt. Interessierte Spieler dürfen sich laut dem Entwickler über eine umfangreiche Einzelspieler-Kampagne inklusive teils sehr brutalen Angriffsmustern freuen.

The Wonderful 101 Remastered | 22. Mai

PC / PS4 / Switch

Eine kreative Idee, die auf der Wii U keine großen Erfolg hatte: Platinum Games bringt The Wonderful 101 zurück. Mithilfe von Kickstarter hat der japanische Entwickler die Remastered-Version des Actionspiels finanziert und lässt nun den Release für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch von der Leine. Die Änderungen an der Neuauflage sind vor allem technischer Natur, aber auch ein paar inhaltliche Neuerungen sind an Bord.

Auf der Wii U wurde das Wonderful-Abenteuer noch verschmäht:

In The Wonderful 101 Remastered müsst ihr die Erde vor unzähligen Bedrohungen beschützen. Dabei steuert ihr so gesehen jedoch keinen einzelnen Superhelden, sondern gleich einen gesamten Trupp, die sich auf Knopfdruck in verschiedene Objekte verwandeln können. Je mehr Helden ihr im Laufe des Spiels rekrutiert, umso stärker diese Spezialangriffe, die manchmal sogar des Rätsels Lösung sind.

An große Spiele ist derzeit kaum zu denken. Dafür aber rücken mehr und mehr Indie-Spiele und Neuauflagen von modernen Klassikern oder Fan-Lieblingen in den Fokus. Kann euch das zurzeit begeistern oder spart ihr auf den kommenden Spieleherbst?