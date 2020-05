Nintendo Switch: Neues Paper Mario angekündigt, nächstes Metroid angeteast

Nintendo veröffentlicht überraschend einen Ankündigungstrailer für den neuesten „Paper Mario“-Ableger. Paper Mario: The Origami King soll schon im Juli für die Nintendo Switch erscheinen und Fans mit Rätseln, einem neuen Kampfsystem und viel Humor unterhalten.

Paper Mario: The Origami King teast Metroid Prime 4 an.

Paper Mario: The Origami King erscheint bereits im Juli

Nein, ihr habt keinen Knick in der Optik. Es wurde tatsächlich ein neues „Paper Mario“-Spiel für die Nintendo Switch angekündigt. Einerseits kommt die Meldung überraschend, weil Nintendo zuvor keine offiziellen Meldungen zu einem neuen Serienableger verlauten ließen. Andererseits haben sich Switch-Besitzer nun schon seit dem Release von Animal Crossing: New Horizons gefragt, mit welchen Spielen das japanische Spieleunternehmen die Spieler den Rest des Jahres bei Laune halten will. Fans sehnten sich deswegen schon nach der nächsten Nintendo Direct.

Die Durststrecke an Informationen bricht Nintendo jetzt mit einem Trailer zu Paper Mario: The Origami King. Dieses soll bereits am 17. Juli auf Nintendos Hybridkonsole landen und euch den Sommer über beschäftigen.

Paper Mario: The Origami Kingdom | Langeweile? Könnt ihr knicken.

Das erwartet euch in Paper Mario: The Origami Kingdom

Eingeladen ins Origami-Königreich findet sich Mario in einer verzettelten Situation wieder: Prinzessin Peach verhält sich nämlich äußert merkwürdig. Dahinter steckt natürlich ein gewiefter Mastermind, dessen bösen Pläne es zu zerreißen gilt. Für den Kampf gegen König Olly und seine Handlanger begebt ihr euch deswegen in Begleitung alter Bekannter, wie dem Koopa-König Bowser, auf eine Reise durch das bunte Origami-Königreich.

Nach einer Pressemitteilung von Nintendo könnt ihr euch vor allem auf Folgendes freuen: humorvolle Dialoge, wie ihr sie bereits aus den Vorgängern kennt, eine Menge Rätsel, Minispiele und ein neues Kampfsystem. Die rundenbasierten Kämpfe sollen dabei in ringförmigen Kampfarenen stattfinden. Das clevere Drehen einzelner Ringsegmente soll euch Schadensboni verleihen und die Kämpfe besonders spannend gestalten. Paper Mario: The Origami King könnt ihr euch hier bereits vorbestellen.

Gibt es bald neue Informationen zu Metroid Prime 4?

Das war aber noch nicht alles – zum Ende des Trailers hinterlässt Nintendo nämlich sogar noch ein kleines Easter Egg für „Metroid“-Fans. Mario setzt sich nämlich Samus Arans Helm auf und mimt die Bewegungen der „Metroid“-Protagonistin. Die Szene könnte als bloßes Easter Egg oder sogar als ein Hinweis auf neue Informationen zu Metroid Prime 4 gemeint sein. Nachdem die Entwicklung des heiß erwarteten Spiels vergangenes Jahr eingestellt und neu aufgenommen wurde, warteten Fans vergeblich auf Updates.

Wisst ihr, in welchen Spielen diese 10 Easter Eggs zu finden sind?

Was meint ihr, wird Nintendo endlich bald mehr zu Metroid Prime 4 preis geben und vielleicht sogar erste Bilder zeigen? Und was haltet ihr bis jetzt vom neuen Paper Mario – seid ihr Fan der Reihe oder wäre der Switch-Ableger euer erster Ausflug in die Papierwelt? Schreibt es uns in die Kommentrae!