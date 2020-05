Egal ob PUBG, CoD: Warzone oder Fortnite: In „Battle Royale“-Spielen sind Lootdrops heißumkämpft. Viele Spieler müssen beim Versuch, eine Vorratskiste zu öffnen, ihr Leben lassen. Das aber die Kiste selbst auch gefährlich sein kann, musste ein „CoD: Warzone“-Spieler auf schmerzhafte Weiße selbst erfahren.

Normalerweise sind Lootdrops in CoD: Warzone ein Grund zur Freude.

CoD: Warzone: Alles Gute kommt von Oben

Wenn ihr selbst „Battle Royale“-Spiele zockt, dann kennt ihr das bestimmt auch: Ihr schaut zum Himmel und seht, nicht allzu weit von euch entfernt, eine Vorratskiste heruntersegeln. Ihr nähert euch der Kiste und freut euch schon wie ein Schnitzel auf die tollen Items, die ihr gleich aus ihr bergen werdet. Oft werden Spieler von anderen gekillt, weil Sie beim Öffnen eines Lootdrops unvorsichtig sind. Allerdings kann euch auch die Kiste selbst den Bildschirmtod bringen, wie ein Video auf Reddit beweist.

Im Video, das von HELiXDzn gepostet wurde, seht ihr einen „CoD: Warzone“-Spieler, durch einen Schacht in Richtung Freiheit klettern. Er blickt in den Himmel und sieht eine Vorratskiste über sich. Einen kurzen Augenblick später landet die Vorratskiste in dem Schacht, zerquetscht den Spieler und sendet ihn in den Gulag.

Die Reddit-Community von CoD: Warzone feiert das Video. 1letter_wrong schreibt: „Der Moment, in dem er realisiert, dass es vorbei ist, macht den Clip noch besser.“ Nukem_187 meint: "Ich wäre nicht einmal wütend. Das ist so komisch!“ Es gibt aber auch ein paar User, die vermuten, dass die ganze Aktion geplant gewesen sei. Aber selbst, wenn es so wäre, wäre das Video dann wirklich weniger witzig?

Das Video zeigt, dass in „Battle Royale“-Spielen der Tod an jeder Ecke lauern kann. Nicht nur die anderen Spieler sind gefährlich, sondern auch scheinbar harmlose Gegenstände können euch das Leben kosten. Was waren eure witzigsten Bildschirmtode? Erzählt es uns doch in den Kommentaren.