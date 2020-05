CoD: Warzone - Vierer-Team stellt sagenhaften Kill-Rekord auf

In "Battle Royale"-Games sind meist 100 oder mehr Spieler auf einer großen Karte unterwegs. Aufgrund der hohen Spielerzahl in einer Runde, verteilen sich die Abschüsse oft auf die verschiedenen Spieler. Einem CoD-Profi und seinem Team ist das allerdings egal. Er und sein Team löschen eine Map beinahe im Alleingang aus und stellen einen neuen Rekord an Kills auf.

In CoD: Warzone haben vier Spieler einen neuen Rekord an Abschüssen aufgestellt.

Cod: Warzone: Vier gegen alle!

In CoD: Warzone hat der CoD-Profi Priestahh zusammen mit drei Teamkameraden 113 Mitspieler auf der Karte Verdansk ausgelöscht und somit den alten Rekord von 100 Abschüssen gebrochen.

In CoD: Warzone läuft ein Match mit 150 Spielern ab. Das bedeutet, dass ungefähr zwei Drittel der Spieler von Priestahh und seinem Team gekillt wurden. Natürlich kann es durch den Gulag sein, dass einige Spieler mehrmals Opfer von Priestahhs Team wurden. Das ändert jedoch nichts an dieser beeindruckenden Leistung.

Die meisten "Cod-Warzone"-Fans sind auf Twitter völlig aus dem Häuschen und äußern ihren Respekt über diesen Erfolg. Es gibt aber auch Kommentare, in denen behauptet wird, dass diese Anzahl an Kills nur möglich gewesen sei, weil die Spieler auf den US-Servern sowieso nichts können. Andere sprechen sogar von Cheating. Ob die Vorwürfe berechtigt sind, ist ungewiss, allerdings rufen bemerkenswerte Leistungen oft auch viel Neid hervor.

Eine solche Anzahl an Kills schafft man nicht alle Tage. Was sagt ihr zu der Leistung von Priestahh und seinem Team und was war eure höchste Zahl an Abschüssen innerhalb einer "Battle Royale"-Runde? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.