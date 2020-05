Breath Of The Wild: Luigi wird zum Helden von Hyrule

In The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild wird der schreckhafte Luigi zum Helden Hyrules. Ein YouTube-Video zeigt, wie witzig eine der bekanntesten Szenen im Spiel plötzlich durch den Austausch der Figuren wird.

Angsthase Luigi wird plötzlich zum Helden Hyrules in The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild.

The Legend Of Luigi: Breath Of The Wild

Links erstes Abenteuer auf der Nintendo Switch wird noch drei Jahre später von Fans als eines der besten Spiele der letzten Jahre bezeichnet. Neben der wunderschönen, offenen Welt und der einzigartigen Physik, bleiben vor allem die Schlüsselszenen in The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild im Gedächtnis. Obwohl ihr euren Weg im Spiel frei bestimmen könnt, kommen die meisten Spieler früher oder später zum Wald der Krogs um sich das legendäre Masterschwert abzuholen. In einer fast schon magischen Cutscene zieht Link das Schwert aus einem Stein.

In einem Video von YouTuber BeardBear ist es aber nicht Link, der das Masterschwert zieht – sondern Luigi. Marios sonst so ängstlicher Bruder steht hier plötzlich vor dem großen Deku-Baum um sich eine der mächtigsten Waffen im Spiel unter den Nagel zu reißen. Die Mod, die dafür verantwortlich ist, tauscht dabei nur die Charaktere. Die stimmungsvolle Musik und die sonstigen Visuals bleiben und verleihen der Szene nach wie vor etwas Episches – bis zu dem Moment an dem Luigi sich das Schwert in den Schädel führt.

Die immensen Unterschiede zwischen Link und seinem Vertreter erfreuen sich einer so großen Beliebtheit, dass BeardBear seitdem weitere Charakter-Mods vorstellt. Sein Video mit der diebischen Gans aus Untitled Goose Game ist das neueste dieser Art und zeigt den Vogel wie er das Schwert augenscheinlich mit seiner bloßen Gedankenkraft bewegt.

Während Luigi sich in Hyrule durch eine Reihe Bokoblins schlägt, bereitet sich Mario übrigens auf sein nächstes Papierschnipsel-Abenteuer vor. Paper Mario: The Origami King erscheint nämlich am 17. Juli für die Nintendo Switch.

