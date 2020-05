CoD: Modern Warfare - Massives Grafik-Downgrade schockiert die Fans

Viele Spieler von Call of Duty: Modern Warfare hatten bereits die Vermutung, dass die Grafik des Shooters nicht mehr so gut aussieht, wie zum Launch. Ein Reddit-Post mit vergleichenden Screenshots scheint das Downgrade nun zu beweisen.

Die Screenshots von CoD: Modern Warfare zeigen deutliche Veränderungen.

Screenshots von CoD: Modern Warfare zeigen Grafik-Downgrade

Wurde die Grafik von Call of Duty: Modern Warfare heruntergeschraubt? Ein Reddit-Post vergleicht nun, wie der Patch 1.13 die Spielumgebung verändert hat. Die Ergebnisse sind mehr als deutlich.

Auf den Screenshots werden die selben Orte einer Karte, vor und nach dem Patch, miteinander verglichen. In fast allen Beispielen wurden Bäume, Steine und kleinere Büsche entfernt. Weiterhin wirkt die Umgebung nun deutlich heller.

Die Kommentare unter dem Post sprechen von einem zweifelsfreien Downgrade. Vielen Spielern sei bereits selbst aufgefallen, dass die Grafik sich merklich verschlechtern habe. Andere glauben bereits zu wissen, was der Grund für die Veränderungen ist:

So schreibt der Reddit-Nutzer "HugoHughes", dass die Konsolen an dem Downgrade schuld seien. Sie kämen durch die Grafikanforderungen von CoD: Modern Warfare schlicht an ihre Grenzen.

Die Veränderungen werden jedoch nicht von allen so kritisch gesehen. Der Nutzer "poorSailor" schreibt, durch er durch die neue Grafik deutlich mehr erkennen könne. Unnötige Kleinigkeiten in der Spielumgebung seien häufig einfach im Weg. Gegner hätten so zu viele Möglichkeiten, um sich zu verstecken. Er verstehe die Aufregung, wenn ein Spiel wie etwa Red Dead Redemption 2 schlechter aussieht, wie angekündigt, aber hier handle es sich um eine Verbesserung.

Die vergleichenden Screenshots von CoD: Modern Warfare zeigen gewaltige Unterschiede. Es ist jedoch unklar, ob das Downgrade wegen den schwächeren Konsolen durchgeführt wurde, oder ob ihr einfach besser sehen sollt. Sind euch die Veränderungen ebenfalls aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.