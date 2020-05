The Witcher 4: CD Projekt Red gibt Hinweis auf Protagonisten

Zum fünften Geburtstag von The Witcher 3 gibt einer der Entwickler spannende Einblicke in die Entwicklung des beliebten Action-Rollenspiels. Dabei gibt er auch einen kleinen Ausblick darauf, in welche Rolle ihr in einem Nachfolger schlüpfen könntet.

Ein neues "The Witcher"-Spiel wird kommen. Aber wer wird der Protagonist?

Wer könnte der Protagonist eines The Witcher 4 werden?

Das preisgekrönte Action-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt wird fünf Jahre alt. In einem Interview mit VG247 erzählt der leitende Autor des Projekts Jakub Szamałek nun einige Geschichten aus der Entwicklungszeit.

Bei der Frage, ob er etwas bedauere, antwortet Szamałek, dass er Ciris Vergangenheit gerne näher beleuchtet hätte. Sie sei ein unglaublich spannender und komplexer Charakter, der im Spiel, aus offensichtlichen Gründen, nur wenig Screen-Time gehabt hätte. Zusätzlich fügt er hinzu:

„Aber hey, vielleicht ist das etwas, worauf wir in der Zukunft zurückkommen werden.“

Eine spätere Frage befasst sich schließlich ganz direkt mit Ciri als Protagonistin eines eigenen Spiels. Auch hier bleibt Szamałek vage und antwortet lediglich, dass dies eine interessante Frage sei.

Inzwischen ist bestätigt, dass CD Projekt Red nach der Vollendung von Cyberpunk 2077 wieder in die Welt von The Witcher zurückkehren will. Es soll sich allerdings um keinen direkten Nachfolger von The Witcher 3 handeln.

Auch neben ersten Hinweisen für The Witcher 4 birgt das Interview viele lustige Geschichten. Einer der lustigsten wiederkehrenden Bugs sei beispielsweise eine Gans gewesen, die in eine Kneipe kommt, und die Tür hinter sich schließt. Es klingt auf jeden Fall wie der Anfang eines guten Witzes.

Auch wenn es noch keine genaueren Informationen gibt, würde eine Fortsetzung mit Ciri zumindest auch innerhalb des Entwicklerteams gut ankommen. Würdest ihr euch ein neues "The Witcher"-Spiel mit der weißhaarigen Monsterjägerin wünschen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.