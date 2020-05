Ihr kauft PS4-Spiele am liebsten nicht gestückelt, sondern am liebsten mit allen Inhalten in einer Edition? Dann dürfte euch der aktuelle PS4-Sale im PlayStation Store sehr interessieren: Egal ob Deluxe, Gold oder Special - dort erhaltet ihr gerade große Rabatte auf alle möglichen PS4-Sondereditionen.

PS4-Sale: The Division 2 und die Warlords-Erweiterung sind gerade ebenfalls im Angebot.

PS4-Sale: Special, Gold, Deluxe - Welche Edition darf es sein?

Ganz oder gar nicht! Im aktuellen "Bonusrunde"-Sale im PlayStation Store erhaltet ihr Rabatte auf viele PS4-Sondereditionen. Während ihr über den oberen Button zum gesamten PS4-Angebot gelangt, haben wir euch hier die wohl besten PS4-Deals aufgelistet:

Im aktuellen PS4-Sale gibt es viele Sondereditionen stark reduziert, die viele Zusatzinhalte und DLCs enthalten. Welche Edition darf es sein? Lasst euch ruhig Zeit beim Überlegen, der PS4-Sale geht noch bis zum 28. Mai 2020.

Erratet ihr die Spiele anhand der Button-Belegung?

FIFA, GTA 5 - oder doch lieber eine gute Orkschnetzelei in Mittelerde: Schatten des Krieges? Was haltet ihr von dem Sale? Habt ihr eine besondere PS4-Edition bereits ins Auge gefasst oder wollt ihr lieber auf den nächsten Sale warten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!