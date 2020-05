Mortal Kombat 11: Im neuen Update gibt es jetzt Liebe statt Hiebe

Das neue Friendships-Update von Mortal Kombat 11 bringt ein Finisher-Feature mit sich, das nicht nur langjährige Fans der Reihe freuen wird.

Im neuen Mortal Kombat 11-Update geht es überraschend kuschelig zu

Der Trailer zum nächsten Update von Mortal Kombat 11 zeigt die freundliche Seite des Beat-Em-Ups: Die Friendships-Finisher-Moves beweisen, dass es selbst beim blutigsten Gekloppe immer noch liebevoll zugehen kann. Riesige Teddybären, Seilspringen und Bratwurst-Brutzeln inklusive!

Mortal Kombat 11: Friendships-Finisher haben Tradition

Mortal Kombat Aftermath, die Erweiterung für Mortal Kombat 11, wird einige neue Inhalte bringen, darunter eine neue Geschichte, neue Kämpfer und neue Skins. Ganz besondere Highlights aber sind die Friendships-Finisher-Moves, die den tödlichen Schlusspunkt eurer Gewaltexzesse in freundschaftliche Gesten verwandeln. Wenn ihr euch nicht vorher gegenseitig bereits alle Knochen gebrochen hättet, würden die Friendships das Spiel in ein regelrechtes Kuschelfestival verwandeln.

Schaut euch hier den Friendships-Trailer an:

Fans der Mortal Kombat-Reihe wird dieses Feature sicherlich bekannt vorkommen – schließlich wurden die Friendships zum ersten Mal als Variante der Fatalities 1993 in Mortal Kombat 2 eingeführt. Damals waren die Moves als ironische Reaktion auf die Kritik an den Gewaltdarstellungen des ersten Teils gedacht. Alle Charaktere hatten dabei ihren eigenen Move. Johnny Cage unterschrieb zum Beispiel eine Autogrammkarte für seinen Gegner, Kitana lockerte die angespannte Atmosphäre mit Luftblasen und Baraka überreichte seinem taumelnden Gegenüber ein sorgfältig verpacktes Geschenk – also allesamt überraschende Alternativen zum Herausreißen von Wirbelsäulen und anderen Körperteilen.

Mortal Kombat 11: Aftermath kommt Ende Mai

Die Erweiterung zu Mortal Kombat 11 wird am 26. Mai erscheinen. Spieler können sich schon jetzt auf die neuen Charaktere freuen, zu denen unter anderem auch RoboCop zählen wird. Außerdem verspricht die Fortführung der Story-Kampagne eine interessante Geschichte rund um Shang Tsung. Und wenn ihr zwischendurch mal keine Lust auf noch mehr Blutvergießen und Innereien an ungewöhnlichen Orten habt, dann könnt ihr euren Gegnern mit den Friendships ja jetzt ganz unblutig den Garaus machen.

