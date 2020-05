Ubisoft spendet Tausende Dollar an wohltätige Streamerin

Mit einer herzergreifenden Aktion unterstützt Ubisoft die Spendenaktion einer Twitch-Streamerin. Gegen Ende ihres 80-stündigen „Just Dance“-Marathons legte das Spieleunternehmen nämlich noch einmal tausende von Dollar oben drauf und bedankte sich mit einer persönlichen Nachricht.

Das Spieleunternehmen Ubisoft unterstützt Streamerin "littlesiha" beim Spenden sammeln.

Streamerin Avery, online littlesiha, ist bei ihren Zuschauern bekannt für ihre Leidenschaft zum Ubisoft-Spiel Just Dance. Mit ihrem Hobby möchte littlesiha den gesamten Monat über Spenden für ein Kinderkrankenhaus sammeln, welches viel zum Thema Krebs forscht.

Für einen Spendenstream nahm sich die Hobby-Tänzerin nun etwas Gewaltiges vor – 80 Stunden lang Just Dance spielen. Das Ziel der Aktion war eine Spendensumme von 50.000 Dollar. Doch diese wurde schnell überstiegen – insgesamt kamen ganze 86.105 Dollar zusammen, wie gamerant berichtet. Aber über eine Überraschung freute sich Avery ganz besonders: Ubisoft spendete selbst noch ein paar Tausend Dollar.

Zum Ende ihres Streams bekam littlesiha die unerwartete Notiz, dass Ubisoft eine Summe von 5.000 Dollar gespendet hat. In der beigefügten Nachricht bedankte man sich vom Unternehmen bei der Streamerin und ihrem Team für die wohltätige Spendenaktion.

Die Streamerin freute sich wie verrückt über die aufmerksame Geste:

i have no words for tonight, exCEPT @UBISOFT CAME IN AND DONATED $5,000 AND SAID REALLY NICE THINGS TO THE WHOLE TEAM I'M CRY



an 80-hour Just Dance-a-thon with a perfect ending. i'm just in such shock. thank you to everyone who took part. pic.twitter.com/zXPwiq82BI