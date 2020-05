Assassin's Creed: Valhalla - Das Grinden hat endlich ein Ende

Mit Assassin's Creed: Valhalla wollen die Entwickler einiges ändern. So soll auch das Fortschrittssystem überarbeitet werden. Hier erfahrt ihr, warum ihr auf dem Pfad der Wikinger weniger grinden müsst.

Auch für den größten Gegner sollt ihr in Assassin's Creed: Valhalla nicht grinden müssen.

In Assassin‘s Creed Valhalla werdet ihr nicht grinden müssen

Mit jedem neuen Teil wurden die Rollenspiel-Elemente der Assassin's Creed-Reihe ausgeprägter. So gab es in Assassin's Creed: Origins und Assassin's Creed: Odyssey bereits Gebiete, in denen ihr euch erst behaupten konntet, nachdem ihr ein bestimmtes Level erreicht hattet. Mit Assassin's Creed: Valhalla wollen die Entwickler nun etwas anderes ausprobieren.

Das Fortschrittssystem von Odyssey geriet besonders in Kritik, als Ubisoft begann XP-Booster für echtes Geld anzubieten. Creative Director Ashraf Ismail erklärte nun in einem Interview mit Kotaku, dass man für Valhalla auf stufenabhängige Begrenzungen verzichten werde.

„Wir haben seit Origins über Fortschrittssysteme nachgedacht, und was sie für den Spieler bedeuten. Für dieses Spiel wählen wir einen neuen Ansatz. Es geht mehr um das Konzept von Stärke, Stärke, die etwa durch einen neuen Skill erlangt werden kann.“

Weiterhin solle es im Laufe des Spiel niemals zu einem Punkt kommen, an dem der Spiele die Geschichte nicht mehr weiterverfolgen kann, weil ihm Level fehlen. So soll die Hauptgeschichte beendet werden können, ohne dafür zu grinden, oder besonders viele Nebenaufgaben abschließen zu müssen.

Über mögliche XP-Booster, oder andere Mikrotransaktionen wurde allerdings noch keine konkrete Aussage getroffen. Kotaku rechnet zumindest fest damit, dass Ubisoft, aufgrund des bisherigen Erfolges, zumindest an In-Game-Käufen festhalten wird.

Assassin's Creed: Valhalla wird zudem die Möglichkeit zurückbringen, in der Menge unterzutauchen, und Gegner mit der versteckten Klinge sofort auszuschalten. Auch wenn es nicht nach einem Äxte schwingenden Wikinger klingt, soll es zudem auch Diplomatie geben.

Weniger Grind in Assassin's Creed: Valhalla ist eine gute Nachricht für alle aufstrebenden Wikinger-Attentäter. Haben euch die Level und XP-Booster aus Assassin‘s Creed: Odyssey gestört? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.