The Last of Us 2: Sony kündigt limitierte PS4 Pro an

The Last of Us 2 wird eines der letzten großen Exklusivspiele für die PlayStation 4. Wenig überraschend fährt Sony für das Spiel von Naughty Dog auch hardwareseitig die schweren Geschütze auf.

Klassisch schwarz mit Verzierungen: Aufdringlich ist das Design der speziellen PS4 Pro für The Last of Us 2 nicht.

Es sind noch gute vier Wochen, dann soll endlich The Last of Us 2 erscheinen. Nach Jahren der Entwicklung befindet sich Entwickler Naughty Dog auf der Zielgeraden für eines der ganz großen Exklusivspiele für die PlayStation 4. Passend zum Release will Sony auch in Sachen Hardware das postapokalyptische Spiel in den Vordergrund stellen.

PlayStation 4 Pro im "The Last of Us 2"-Design

Wer bislang noch keine PlayStation 4 Pro sein Eigen nennt, kann mit The Last of Us 2 ein wenig spezieller umsteigen. Zusammen mit dem Action-Adventure veröffentlicht Sony ein "Limited Edition"-Bundle der PlayStation 4 Pro im Stil des Spiels. Dabei behält die Konsole eine schwarze, matte Oberfläche, in der das Tattoo von Ellie eingraviert ist.

Neben der Konsole enthält das Bundle einen limitierten "Dualshock 4"-Controller, welcher aber auch separat erworben werden kann. Das Gamepad ist ebenfalls in einem matten Schwarz gehalten und besticht durch weiße Shapes, Ellies Farn-Tattoo und das Logo von The Last of Us Part 2 auf dem Touchpad. Das Spiel als physische Version und ein Code für digitale Inhalte liegen dem "PS4 Pro"-Paket zusätzlich bei.

Auch der Dualshock 4 erhält ein Design im Stile von The Last of Us 2.

Ellies Tattoo gibt es zudem in der "Limited Gold Edition" des Wireless Headsets zu sehen und in einer exklusiven externen Festplatte mit 2 Terabyte Speicher von Seagate. Preise für die einzelnen Produke und Bundles hat Sony allerdings nicht verraten.

Alle vorgestellten Produkte sollen mit The Last of Us 2 ab dem 19. Juni erhältlich sein. Ob für Ghost of Tsushima, welches nur wenige Wochen später erscheint, ebenfalls eine solche Hardwarepalette geplant ist, hat Sony derweil noch nicht beantwortet.