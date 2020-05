Wenn ihr nicht nur Videospiele sondern auch Fußball mögt, habt ihr euch bestimmt auf die diesjährige Europameisterschaft gefreut. Aufgrund des Coronavirus fällt diese zwar leider ins Wasser, doch dank eFootball PES 2020 habt ihr wenigstens die Möglichkeit auf eine virtuelle EM.

Dank PES 2020 kommt wenigstens ein bisschen EM-Stimmung auf.

eFootball PES 2020: Holt euch die EM ins Wohnzimmer

Wie Publisher Konami bekannt gibt, soll am 4. Juni ein Patch für eFootball PES 2020 kommen, der euch einen Modus bringt, in dem ihr die Europameisterschaft nachspielen könnt. In dem kostenlosen Update sollen alle 55 Nationalmannschaften mit Trikots und Kaderlisten sowie hochwertige Nachbildungen des Wembley-Stadions und des Sankt-Petersburg-Stadions enthalten sein.

Da die echte Europameisterschafft dieses Jahr ins Wasser fällt, gibt es allerdings auch für das PES-Update ein paar Änderungen, die so nicht geplant waren. So wird es zum Beispiel keine offizielle Mannschaft des Turniers geben. Allerdings sollen thematische Spieltage und andere Ereignisse trotzdem stattfinden. Außerdem könnt ihr euch auf den originalen Spielball sowie die Trophäe zur Europameisterschaft 2020 freuen.

Auch wenn die Europameisterschaft dieses Jahr nicht stattfindet, haben Fußball-Fans mit eFootball PES 2020 die Möglichkeit, wenigstens eine virtuelle EM zu erleben. Was sagt ihr dazu – Ist der EM-Modus in PES 2020 ein Trostpflaster für euch oder könnt ihr darauf verzichten? Erzählt es uns in den Kommentaren!