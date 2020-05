Nachdem Call of Duty: Modern Warfare ein Riesenerfolg gewesen ist, warten die Fans schon gespannt auf den nächsten "CoD"-Teil. Ein kürzlicher Leak könnte bereits verraten haben, wie das nächste CoD heißt und in welchem Setting es spielen wird.

Das nächste Call of Duty: Ein Leaker gab einen Namen preis, welcher auf ein bestimmtes Setting hinweist.

Call of Duty: Geleakter Titel deutet auf nächstes Reboot hin

Nach dem futuristischen und vielfach kritisierten CoD: Black Ops 4 kehrten die Entwickler mit CoD: Modern Warfare zur Shooter-Wurzel zurück und begeisterten damit die Fans. Aber wohin verschlägt es das nächste CoD? Auf Twitter veröffentlichte der User Okami ein Bild, das diese Frage beantworten soll.

Zugegeben, es sieht nicht nach einem offiziellen Artwork aus, vielmehr hat Okami einfach den Schriftzug "Cold War" dem Cover von CoD: Black Ops hinzugefügt. Aber an der Information könnte etwas dran sein. Okami gilt in der Community als glaubwürdige Quelle, dessen frühere CoD-Leaks sich bereits als wahr herausgestellt haben. Sollte auch dieser Leak stimmen, befindet sich anscheinend ein Reboot des Vietnam-Shooters im Anmarsch. Zum Releasedatum und zu den Plattformen von Call of Duty: Black Ops Cold War traf der Leaker keine Aussagen.

Da sich Publisher Activision noch nicht zu dem Gerücht geäußert hat, solltet ihr es mit Vorsicht genießen. Aber was würdet ihr von einem Reboot von CoD: Black Ops halten? Oder wünscht ihr euch lieber einen ganz anderen Teil? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!