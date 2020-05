Pile of Shame: Steam hilft euch jetzt, ihn zu bekämpfen

Die Spieleplattform Steam hat sich eine tolle Aktion ausgedacht, um den ständig drängenden Stapel an ungespielten Games endlich anzupacken. Eine super Hilfe, um die ganzen Spiele anzugehen, die ihr schon so lange zocken wollt.

Dewey motiviert euch auf Steam mit passenden Vorschlägen, um den Pile of Shame zu bezwingen.

Wann fangt ihr an, euren Pile of Shame abzuarbeiten?

Vom 21. Bis 28. Mai könnt ihr eure Spielebibliothek mal so richtig entstauben, denn Steam veranstaltet die Aktion Frühjahrsputz. In dieser schlägt euch der sympathische Roboter Dewey verschiedene, nach Kategorien unterteilte Games vor, die ihr endlich mal von eurer Liste streichen solltet. Ihr putzt mit jedem gespielten Spiel euer virtuelles Haus und schaltet so weitere Level in Form von Räumen frei.

In jedem Raum könnt ihr zwischen drei Vorschlägen wählen, die Dewey euch bereitstellt. Die Vorschläge sind natürlich auf euer Nutzerverhalten zugeschnitten. Die einzelnen Kategorien sind beispielsweise Games, die euch von Freunden empfohlen worden sind, oder die sich seit Beginn eurer Steam-Nutzung in den virtuellen Spieleregalen befinden.

Bei Abschluss der einzelnen Aufgaben erhaltet ihr ein Abzeichen, das euch die Teilnahme am Frühjahrsputz bestätigt und zeigt, dass ihr ordentlich an eurem Pile of Shame gearbeitet habt. Umso mehr Spiele ihr zockt, umso höher ist euer Abzeichen-Level.

Eine nette Einladung und Motivation seitens Steam, das schlechte Gewissen zu besiegen, neue Spielerlebnisse zu sammeln und Platz für neue Spiele zu schaffen. Falls ihr sowieso vor hattet, mal ordentlich aufzuräumen, ist jetzt die beste Gelegenheit dazu.

Nutzt ein Wochenende oder freie Zeit, um die Steam Frühjahrsputz-Aktion anzugehen und Neues kennenzulernen. Wie findet ihr diese Aktion? Werdet ihr euren Pile of Shame damit aktiv bekämpfen? Erzählt uns eure Einschätzung dazu doch gerne in den Kommentaren.