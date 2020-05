Im PlayStation Store gibt es gerade einen PS4-Sale, der die allergrößten Sparfüchse auf den Plan ruft: Mehr als einen Fünfer braucht ihr nicht, um einige der besten PS4-Geheimtipps abzustauben. Worauf wartet ihr noch?

Auch das kontroverse, aber gleichzeitig unterschätzte Mass Effect: Andromeda gibt es gerade viel günstiger.

PS4-Sale: SciFi-Schlachten, GZSZ-Zeitreisen und Höllentrips für Sparfüchse

Noch günstiger ist fast geschenkt! Im "Spiele unter 5 Euro"-Sale des PlayStation Store werden die größten Sparfüchse gerade auf die Probe gestellt. Unter den Angeboten befinden sich nicht nur Indie-Spiele, sondern auch überraschend viele PS4-Geheimtipps, die ihr jetzt für einen Fünfer abstauben könnt.

Während ihr über den oberen Button zum gesamten PS4-Angebot gelangt, haben wir euch hier die wohl interessantesten PS4-Deals aufgelistet:

Überlegt euch in Ruhe, bei welchem Angebot ihr zuschlagen wollt. Der "Spiele unter 5 Euro"-Sale geht noch bis zum 28. Mai 2020.

Oder seid ihr mehr an den Blockbustern interessiert? Dann könnte euch der "Bonusrunde"-Sale interessieren, bei dem ihr kompakte Special-Editionen mit allen Inhalten stark reduziert bekommt.

Was darf es sein? SciFi-Schlachten, GZSZ-Zeitreisen oder Höllentrips? Was sagt ihr zu dem PS4-Angebot? Oder sind die richtigen Deals noch nicht dabei? Auf welches Angebot wartet ihr schon eine Ewigkeit? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!