Super Mario war gestern: Twitch bekommt einen "Pac-Man Maker"

Zu seinem 40. Geburtstag erhält die Videospiellegende Pac-Man einen Online-Multiplayer mit eigenem Level-Editor. Hier erfahrt ihr, wie ihr Pac-Man Live Studio ganz ohne Download auf Twitch zocken könnt.

Pac-Man kehrt mit Online-Multiplayer und Level Editor auf Twitch zurück.

Seit inzwischen 40 Jahren rauscht Pac-Man durch die engen Gänge seines Labyrinthes und versucht seinen bunten Widersachern zu entkommen. Zur Feier des Jubiläums kündigen Bandai Namco und Amazon ein neues Spiel an, in dem ihr zusammen mit Freunden um High-Scores kämpfen und sogar eigene Level bauen könnt. Die Besonderheit: Pac-Man Live Studio lässt sich ganz ohne Download auf Twitch spielen.

Die Ankündigung verspricht monatliche Bestenlisten, für die ihr euch in einem Endlos-Modus messen könnt. Da ihr jedoch nur ein einziges Leben besitzt, braucht ihr fähige Mitspieler. Solange mindestens einer von euch das Level abschließt, dürft ihr zum Nächsten weiterziehen.

Get ready to chomp pellets, challenge friends and create your own mazes in PAC-MAN LIVE STUDIO directly in our Twitch channel for free! Coming this June in honor of PAC-MAN's 40th Anniversary! Visit https://t.co/BkKrIrC3rx for more information, and follow us for the latest news! pic.twitter.com/Gb4sgWpRuZ