"Silent Hill"-Reboot exklusiv auf der PS5? Neue Infos geleakt

Einige spannende Informationen zum nächsten Teil der "Silent Hill"-Reihe wurden auf Twitter geleakt – unter anderem wurde angekündigt, dass das Horror-Spiel exklusiv für die PS5 erscheinen wird.

Die "Silent Hills"-Demo PT geistert immer noch durch unsere Alpträume

Silent Hill gehört in der Gaming-Industrie immer noch zu den klangvollsten Namen im Horror-Genre – auch wenn die Reihe in den letzten Jahren etwas ins Stottern geraten ist. In der nächsten Konsolengeneration ist nun scheinbar ein neuer Eintrag exklusiv für die PS5 geplant, wie ein Leak auf Twitter berichtet.

2014 sah es eine Zeit lang so aus, als sollten "Silent Hill"-Fans ein neues, hochkarätiges Horror-Abenteuer bekommen. Die Demo PT kündigte eine schaurige Kollaboration zwischen Hideo Kojima und Guillermo del Toro mit Norman Reedus in der Hauptrolle an. PT brachte eine einfache, aber intensive Horror-Vision auf die Konsole, doch das dazugehörige Projekt Silent Hills wurde begraben, als es zum Bruch zwischen Kojima und Studio Konami kam.

Was uns mit Silent Hills genau erwartet hätte, werden wir wohl leider nie erfahren. Doch zumindest sieht es nun so aus, als ob Fans des Franchises trotzdem endlich ein neues "Silent Hill"-Spiel bekommen werden – laut den Tweets von Leaker AestehticGamer befindet sich das Spiel bereits seit 2019 in Produktion.

AestheticGamer kündigte in seinen Tweets darüber hinaus an, dass der Schöpfer der Reihe, Keiichiro Toyama, wieder die kreative Leitung übernehmen habe und dass das Spiel ein Soft-Reboot – kein Remake – sein würde. Außerdem würde das neue Silent Hill exklusiv für die PS5 erscheinen.

