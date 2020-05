Für PlayStation-Fans starten aktuell die „Days of Play“ im PlayStation Store und bei vielen Händlern. Unter anderem könnt ihr euch während der Aktion die zwölf Monate PS-Plus-Mitgliedschaft im Angebot besonders günstig sichern. Wir zeigen euch, wo ihr PS Plus jetzt zum Top-Preis bekommt.

PS Plus (12 Monate-Abo): Zum Angebot bei MediaMarkt*

PS Plus (12 Monate-Abo): Zum Angebot bei Amazon*

Ein PS-Plus-Abo gehört vermutlich für die meisten PS4-Spieler zur Standardausrüstung ihrer Konsole. So können ambitionierte Zocker nicht nur online gegen Freunde antreten, sondern sich monatlich auch zwei ausgewählte kostenlose Spiele aus dem PlayStation Store sichern. Nebenbei bekommt man zusätzlich einige Vergünstigungen auf andere digitale Käufe.

Wer seine PS-Plus-Mitgliedschaft verlängern will und auf den passenden Deal gewartet hat, kann jetzt während Sonys „Days of Play“ bei verschiedenen Händlern zuschlagen: Bei MediaMarkt bekommt ihr 12 Monate Playstation Plus kurzzeitig für nur 41,99 Euro stark reduziert.

Alternativ gibt es das 12-Monate-Abo zum Beispiel bei Saturn oder bei Amazon zum gleichen Preis im Angebot. Aber auch Supermärkte wie REWE und Penny machen mit.

PS Plus: 12 Monate-Mitgliedschaft für 41,99 Euro – lohnt sich das Angebot?

Wer das Jahresabo für PS Plus außerhalb von Rabattaktionen kauft, zahlt regulär 59,99 Euro. Schlagt ihr beim derzeitigen Deal zu, spart ihr also rund 30 Prozent gegenüber dem Standardpreis. Die Preisentwicklung auf idealo.de zeigt, dass die Mitgliedschaft innerhalb eines Jahres selten günstiger zu haben war. Der absolute Bestpreis von 28,99 Euro bleibt damit zwar unangefochten, allerdings kann es sich bei diesem eintägigen Preis-Crash auch um einen zweifelhaften Shop handeln. Ist das PS-Plus-Abo reduziert, findet ihr es meist für 42 bis 55 Euro.

Wollt ihr eure Mitgliedschaft verlängern, könnt ihr also bei diesem Schnäppchen bedenkenlos zugreifen. Ein wesentlich besserer Deal ist – auch über einen längeren Zeitraum betrachtet – eher unwahrscheinlich. Die „Days of Play“ laufen offiziell noch zum 8. Juni.