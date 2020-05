Assassin's Creed: Valhalla - So rappen die Wikinger

In Assassin's Creed: Valhalla müsst ihr auf mehrere Arten schlagfertig sein. Neben Axt und versteckter Klinge müsst ihr euch auch mit Worten duellieren können. Einer der Entwickler verrät, wie die Rap-Battles der Wikinger funktioneren.

In Assassin's Creed: Valhalla kommt es nicht nur auf eure Skills im Kampf an.

Der Wikinger-Protagonist aus Assassin's Creed: Valhalla wird nicht nur gut meucheln, sondern auch gut fluchen können. Wie schon in den Beleidigungsduellen in Monkey Island kommt es dabei auf eure eigene Schlagfertigkeit an.

In einem Video auf Twitter erklärte Creative Director Ashraf Ismail, wie die "Flyting-Kämpfe" funktionieren werden. So kann eurer Charakter Eivor auf seinen Abenteuern zu einem der Wortduelle herausgefordert werden. Dem Spieler stehen daraufhin mehrere Antwortmöglichkeiten zur Verfügung. "Ihr müsst die richtige Entgegnung auf die Beleidigen finden, die zum Rhythmus passt", verrät Ismail.

Die Wikinger-Rap-Battles seien dabei sogar historisch belegt. Sowohl die Nordmänner, als auch die Engländer hätten sich auf ihren Festen gerne "rhythmisch beleidigt". Es gäbe sogar eine Sage, in der Thor von seinem Vater Odin absolut zerstört wird.

