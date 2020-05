Days of Play 2020: Riesenrabatte für die PS4 jetzt online

Sony hat mit den Days of Play 2020 eine große Rabattaktion gestartet. PS4-Produkte sind vom 25. Mai bis zum 8. Juni stark reduziert. Wir zeigen euch die Highlights der Aktion – Konsolen, Spiele und VR-Bundles inklusive.

Die Days of Play 2020 bringen euch tolle PS4-Deals

Die Days of Play sind die perfekte Zeit, um eure PS4-Bibliothek aufzustocken – oder um mit dem Gaming auf Sonys aktueller Konsole anzufangen. Während der Zeit vom 25. Mai zum 8. Juni sind aufregende Top-Spiele und umfangreiche Konsolenbundles stark im Preis reduziert. An der Aktion nehmen viele verschiedene Anbieter teil, darunter auch Amazon, Saturn und Mediamarkt. Damit ihr keinen Top-Deal verpasst, haben wir euch die besten Angebote hier zusammengestellt.

Days of Play 2020: Rabatte auf Top-Spiele

Wenn ihr nach Neuzugängen für eure PS4-Bibliothek sucht, stellen euch die Days of Play vor die Qual der Wahl: Zu den Spielehighlights zählen fantastische Action-Abenteuer und moderne Klassiker ebenso wie experimentelle Gaming-Perlen.

Marvel’s Spider-Man: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 19,99 Euro.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Bei Mediamarkt und Saturn für 24,99 Euro.

Days Gone: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 19,99 Euro.

The Last of Us 2 (Steelbook-Edition): Bei Amazon für 69,99 Euro vorbestellen.

Death Stranding: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 29,99 Euro.

Dreams: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 29,99 Euro.

Days of Play 2020: Rabatte auf Konsolenbundles

Wenn ihr euch 2020 eine neue PS4-Konsole zulegen wollt, dann bieten euch die Days of Play einige attraktive Bundles an, mit denen ihr zusätzlich zu eurer Konsole tolle Spielepakete erhaltet und dabei trotzdem noch Geld spart. Ob ihr nach der PS4 Slim oder der PS4 Pro sucht – diese Angebote lohnen sich garantiert:

Bei Saturn und Mediamarkt könnt ihr euch eine von fünf PS4-Konsolen aussuchen und dazu das PlayStation-Bundle mit den Spielen Horizon: Zero Dawn, Marvel's Spider-Man und The Last of Us: Remastered gratis in euren Einkaufswagen legen – damit spart ihr ganze 89 Euro.

Bei Amazon finden alle Abenteuer-Fans das "Naughty Dog"-Konsolenbundle für 399€. Enthalten ist eine PS4 Pro mit einer 1 TB Festplatte und die Spiele-Hits The Last of Us: Remastered, Uncharted: The Nathan Drake Collection, Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy.

Days of Play 2020: Rabatte auf VR-Bundles

Sonys Days of Play sind ebenfalls die perfekte Zeit, um endlich die PSVR-Technologie auszuprobieren. Zwei VR-Bundles sind derzeit stark reduziert und bieten euch die Möglichkeit, fantastische Welten mit Sonys VR-Brille zu entdecken:

PS4 Virtual Reality Megapack Edition 2: Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 229 Euro.

PS4 Virtual Reality (neue Version): Bei Amazon, Mediamarkt und Saturn für 199 Euro.

Days of Play 2020: Weitere Rabatte

Auch die PS-Plus-Mitgliedschaft ist während der Days of Play attraktiv im Preis reduziert. Alle Infos zu diesen Angeboten findet ihr in unserem aktuellen PS-Plus-Deal-Artikel.

