Fortnite-Trainer will euch helfen, ein Profi zu werden

Ein neues Trainingsprogramm für Gamer will euch bei Fortnite helfen. Mit einer App sowie einer ausführlichen Datenbank will euch Novos den Weg zum Profi-Spieler ebnen. Hier erfahrt ihr, was die Plattform für Inhalte bietet.

Während es für jedes andere Hobby einen klaren Weg gebe, ein nächstes Level zu erreiche, fehle Gamern diese Option noch. Die Trainingsplattfom Novos will das nun ändern.

Novos will euch die Rahmenbedingungen liefern, um in Fortnite besser zu werden. Die Plattform, an der auch unser Mutterkonzern beteiligt ist, bietet euch beispielsweise eine App, mit der ihr eure Spiele analysieren und die aktuelle Meta studieren könnt. Basierend auf euren Daten wird euch eine persönliche Trainingsroutine erstellt. Unterstützt werdet ihr dabei von Profi-Coaches und YouTubern.

In zahlreichen Guides und Tutorials findet ihr darüber hinaus Tipps und Trick zu Waffen sowie den besten Landeplätzen und Kampftaktiken. Für den besten Trainingsplan, würden jede Woche die Daten aus zehntausenden Fortnite-Matches gesammelt werden.

Hier findet ihr einen Überblick über die Inhalte der Plattform:

In einer Open Beta könnt ihr das Angebot von Novos kostenlos testen. Der Fortnite-Trainer existiert aktuell allerdings nur auf dem PC. Konsolenspieler müssen sich also weiterhin allein auf ihre eigenen Skills verlassen.

Mit der Trainingsplattform Novos könnt ihr eure Fortnite-Skills verbessern. Was sagt ihr zu dem Angebot? Braucht ihr Hilfe oder glaubt ihr an eure eigenen Skills. Schreibt es uns gerne in die Kommentare.