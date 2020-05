"GTA 6"-Fans müssen stark sein: Release könnte erst 2023 starten

Der Publisher von GTA hat geplante Marketingausgaben für die kommenden Jahre bekannt gegeben. Eine auffällig hohe Summe scheint jetzt auf den Release-Zeitraum von GTA 6 hinzuweisen.

Es gibt Hinweise zum Release von GTA 6. Wartende müssen wahrscheinlich noch etwas länger durchhalten.

Die Gerüchteküche um neue Lebenszeichen von GTA 6 brodelt schon seit geraumer Zeit. Zuletzt hatte eine Änderung der Webseiten-Domain für Aufregung um eine mögliche Ankündigung gesorgt.

Jetzt lassen von Take 2 Interactive veröffentlichte Zahlen zum Marketingbudget im Geschäftsjahr 2023 ungeduldige Fans hellhörig werden. Die geplanten Marketingausgaben werden sich vorläufig auf eine Summe von 89 Millionen US-Dollar belaufen. Ein beachtlicher Anstieg im Vergleich zu den davor liegenden Jahren.

Natürlich, der Release eines Spiels kostet viel Geld. Besonders in der Sparte des Marketings dürften unheimlich hohe Summen investiert werden. Somit erscheint der Release für GTA 6 zu diesem Zeitpunkt als sehr wahrscheinlich.

In einem Twitter Thread nennt der Journalist Jeff Grubb vernünftige Gründe für den aus heutiger Sicht doch in weiter Ferne liegenden Release-Zeitraum des Spiels:

2023 makes sense for a couple of reasons. Plenty of time for next-gen to hit a healthy install base. Also, Rockstar is going to want to re-release RDR2 on next-gen first. And it needs time to figure out what it looks like to keep GTA Online's momentum under a GTA VI.