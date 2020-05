CoD: Warzone - Diese seltene Waffe ist der Albtraum der Community

Eine der stärksten Waffen in CoD: Warzone ist gleichzeitig auch eine der seltensten. Ein witziges Video auf Reddit zeigt ihre Zerstörungskraft. Die Gegner des Spielers dürften jedoch deutlich weniger Spaß gehabt haben.

Diese Waffe in CoD: Warzone zieht eine Schneise der Verwüstung hinter sich her.

Diese seltene Waffe in CoD: Warzone ist extrem overpowered

Der MGL-32-Granatwerfers ist eine der mächtigsten Waffen in Call of Duty: Warzone. Ein Video auf Reddit zeigt nun, was ein fähiger Spieler mit dem seltenen Zerstörungswerkzeug anrichten kann.

Der Nutzer „thewolfofwestoz“ beginnt seinen Kill-Streak mit der blitzschnellen Auslöschung eines ganzes Squads. Selbst wenn er seine Gegner nicht einmal sehen kann, reichen wenige Schüsse aus, um die Bedrohung zu beenden. Die Musikauswahl perfektioniert die gezeigten Spielszenen noch.

Auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug wird mit nur einem Schuss zu Asche verwandelt. Nichts und niemand ist vor dem Granatwerfer sicher.

Auch wenn die Waffe absolut overpowered ist, ist die Community nicht einmal sauer. Der Granatwerfer sei nämlich so selten, dass er seine Stärke verdient habe. Der Nutzer „mikerichh“ schreibt, dass er in 1142 Matches gerade einmal vier oder fünf von ihnen gesehen habe.

Auch die Wahl der Musik sorgt in den Kommentaren für Belustigung. „thewolfofwestoz“ schreibt, dass sie übertöhnen soll, wie er vor Begeisterung wie ein kleines Mädchen schreit.

Der Granatwerfer in CoD: Warzone ist wohl eine der stärksten Waffen im Spiel. Dafür braucht es jedoch auch einiges an Geduld, um ihn zu finden. Was sagt ihr zu der Zerstörungskraft der Waffe? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.