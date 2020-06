The Witcher 3: Dank HD-Mod müsst ihr nicht auf ein Remake warten

Mit dem The Witcher 3 HD Reworked Projetct kann das preisgekrönte Rollenspiel noch besser aussehen. Ein neues Video auf YouTube zeigt nun, wie die Mod auch den NPCs zu einem besseren Look verhilft.

Wirklich schöner werden die Gestalten aus The Witcher 3 auch in HD nicht.

HD-Mod für The Witcher 3 macht die NPCs schärfer

Das beliebte Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt sieht schon jetzt richtig gut aus. Ein HD Reworked Projekt sieht jedoch noch Verbesserungsmöglichkeiten und macht das Rollenspiel noch schöner.

Ein kürzlich veröffentlichtes Video auf dem YouTube-Channel des Modders Halk Hogan zeigt nun, wie auch die NPCs deutlich schärfer werden. Zwar werden die Gestalten aus Geralts Abenteuern dadurch auch nicht wirklich hübscher, aber ihre groben Gesichtszüge wirken nun immerhin detaillierter.

Die Version 12.0 überarbeitet außerdem die Klamotten, Rüstungen und Waffen, der NPCs. Auch kleine Elemente wie Blutflecken wurden angepasst. Da Dialoge ein wichtiger Teil von The Witcher 3 seien, würden die grafischen Verbesserungen an den NPCs auch dazu beitragen, sich noch besser in das Spiel hineinfühlen zu können.

In vorherigen Updates wurden bereits Wassereffekte, sowie die märchenhafte Welt Toussaint aus der Erweiterung Blood and Wine aufgehübscht. Am Ende des Videos gibt der Modder zudem einen Ausblick auf Version 13.0: Dieses soll unter anderem dafür sorgen, dass Geralts Haare nicht mehr durch seine Rüstung glitchen.

Ihr könnt den Mod kostenlos bei Nexusmods herunterladen. Wenn ihr euch für die grafischen Updates bedanken wollt, könnt ihr dem Entwickler auf Patreon eine Münze zuwerfen.

Sind diese Bilder Realität oder Videospiel?

Mit der HD-Mod sieht The Witcher 3 nun noch besser aus. Es sind zwar nur kleine Upgrades, die jedoch zusammen für ein besseres Spielgefühl sorgen können. Was sagt ihr zu der Mod? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.