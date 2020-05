CoD: Modern Warfare - Fan-Liebling in Season 4 endlich spielbar

Der Teaser zur neuen Season 4 von CoD: Modern Warfare ist da – und es sieht ganz so aus, als würden Gamer endlich mit einem langjährigen Favoriten der "Call of Duty"-Reihe spielen können.

Captain Price wird der nächste Operator

Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone steht unmittelbar bevor. Ein offizieller Tweet verkündete den 3. Juni als Startdatum für das neue Update. Gleichzeitig wurde die Rückkehr eines populären Charakters des Franchises in ziemlich eindeutiger Manier angedeutet.

CoD: Warzone – Captain Price kommt als spielbarer Operator

Der Teaser verspricht eine Weiterentwicklung der Story, die den drohenden Nuklearkonflikt immer weiter in den Mittelpunkt schiebt. Ebenfalls im Fokus steht dieses Mal aber auch Captain Price – der Teaser scheint anzukündigen, dass der Charakter in der neuen Season ein spielbarer Operator sein wird.

This story is far from over.



Season 4 kicks off June 3. #ModernWarfare #Warzone pic.twitter.com/M5ggx2EXhB — Call of Duty (@CallofDuty) May 27, 2020

Mit Captain Price wird also ein Charakter zum Franchise zurückkehren, den sich Gamer schon seit einer ganzen Weile als spielbaren Operator für CoD: Modern Warfare gewünscht haben. Captain Price gab sein Debüt in Call of Duty 4: Modern Warfare und zählt seitdem zu den populärsten Figuren der Reihe. Sein mächtiger Schnurrbart und seine Abgeklärtheit machen ihn zu einem der coolsten Charaktere in der Geschichte von Call of Duty.

CoD: Modern Warfare – Season 4 startet am 3. Juni

Darüber hinaus gibt der Teaser leider noch nicht allzu viele Informationen auf die Neuerungen im Spiel frei. Nachdem die aktuelle Season 3 unter anderem die Vier-Mann-Squads etabliert hat, sind die Erwartungen natürlich ziemlich hoch. Der Ankündigungstrailer sollte allerdings in den nächsten Tagen online gehen und wird dann sicherlich viele Fragen beantworten – und mit Captain Price als spielbarem Operator kann ohnehin nichts mehr schiefgehen.

Freut ihr euch schon auf die Season 4 von CoD: Modern Warfare? Habt ihr auch sehnsüchtig auf die Rückkehr von Captain Price gewartet? Und welche anderen Figuren würdet ihr euch noch als Operator wünschen? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren!