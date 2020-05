Krasser als PS5 - Neue Ankündigung soll die Gamingwelt verändern

Ein bekannter Journalist kündigt die Enthüllung einer großen Neuerung an, die die Videospielbranche für immer verändern soll. Was kann das wohl sein – die Nintendo Switch Pro, Half-Life 3 oder doch eine neue Sega-Konsole?

Angeblich soll die kommende Enthüllung vergleichbar mit der PS5-Ankündigung des letzen Jahres sein.

Bekommen PS5, Nintendo Switch & Co. neue Konsolen-Konkurrenz?

Der japanische Journalist und Technik-Experte Zenji Nishikawa hat in einem Livestream auf YouTube verraten, dass die Gamingwelt am 04. Juni eine revolutionäre Ankündigung erwartet. Die Ankündigung soll in der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Famitsu erfolgen.

Laut Nishikawa soll die Wichtigkeit dieser Enthüllung mit der Ankündigung der PS5 im vergangenen Jahr vergleichbar sein. Wie Gematsu berichtet habe Nishikawa in dem Livestream folgende Aussagen verraten:

“Meine Kolumne in der nächsten Ausgabe der Famitsu ist verrückt. Ich habe einen großen Knüller. Der Artikel wird eine Weltpremiere. Und eine exklusive. […]. Es ist eine Enthüllung einer Spielefirma, die jeder liebt. […]. Letztes Jahr hat Wired die exklusive Geschichte zur PS5 gebracht, richtig? Andere Medien nicht. Die Enthüllung ist in der gleichen Größenordnung. Ich habe die Führungskraft und technische Mitarbeiter eines bestimmten Unternehmen interviewt und es ist sehr revolutionär…wirklich, es ist eine Revolution." “Ich kann nicht mehr dazu sagen, aber ich darf es ruhig anteasern. Mir wurde in mehreren Meetings bestätigt, dass das okay ist. Es wurde auch an anderen Orten besprochen. Nur nicht in den Medien. Es wird die Spieleindustrie auf den Kopf stellen.“

Auch der Name Sega sei aus Versehen gefallen. Ob es sich dabei wirklich um ein Versehen handelt, kann durchaus spekuliert werden. Der perfekte Anlass für eine riesige Ankündigung wäre mit dem sechzigsten Geburtstag von Sega allerdings gefunden. Am 03. Juni feiert das Unternehmen das große Jubiläum, da wäre eine darauffolgende Konsolen-Ankündigung zum 04. Juni zumindest mehr als passend.

Welche Next-Gen-Konsole ist die passende für euch? Dieses Video kann euch dabei helfen:

Next-Gen | Welche Plattform ist für euch?

Eine neue Konsole von Sega wäre definitiv eine große Ankündigung und ein überraschendes Comeback. Wie erfolgreich so eines in Zeiten von starken Konsolen wie der PS5 und Xbox Series X ausfallen würde, werden wir wohl dann sehen. Was glaubt ihr, wird am 04. Juni angekündigt werden? Wir sind sehr interessiert an eurer Meinung dazu und würden diese gerne in den Kommentaren lesen!