CoD, FIFA 20 und Co. - Sonys PS4-Turnier lässt euch tolle Preise gewinnen

Sony gibt mit einem offiziellen PS4-Turnier jedem Spieler die Möglichkeit, coole Preise zu gewinnen. Ab dem ersten Juni können sich Herausforderer in Spielen wie CoD: Modern Warfare und Fifa 20 messen. Hier erfahrt ihr, welche Preise euch dabei erwarten.

Auf der PS4 könnt ihr in Spielen wie CoD: Modern Warfare und FIFA 20 Preise gewinnen.

Sony lädt euch zum PS4-Turnier mit CoD und FIFA 20 ein

Mit der PS4 Tournaments: Open Series könnt ihr mit euren Gaming-Skills Geld machen. Sony kündigt auf Twitter an, ab dem ersten Juni in mehren Spielen Turniere mit zahlreichen Belohnungen zu veranstalten.

Wie ein Post auf dem PlayStation-Blog verrät, benötigt ihr lediglich eine PS Plus-Mitgliedschaft, um teilnehmen zu können. In dem Turnier-Bereich auf eurer PS4 könnt ihr euch dann einfach für die gewünschten Spiele anmelden. Die Spitzenreiter werden zudem eingeladen ihre Skills, in offiziellen PlayStation-Streams darzubieten.

In diesen sieben Spielen könnt ihr bald um den ersten Platz kämpfen:

Call of Duty: Modern Warfare EA Sports FIFA 20 Mortal Kombat 11 Warface NBA 2K20 SoulCalibur VI BlazBlue Cross Tag Battle

PS4 Tournaments: Open Series — Starting June 1, compete in participating titles for a shot at rewards like PS4 themes, avatars, and cash prizes. Details: https://t.co/fy0aQo8b3H pic.twitter.com/8VpoMrL67t — PlayStation (@PlayStation) May 26, 2020

Die wöchentlichen Turniere sollen schließlich in einem großen Finale am Ende jedes Monats enden. Jeder Monat soll dabei seine eigenen Belohnungen bereit halten. Für die Teilnahme an der Open Series winken jedem Spieler PS4-Themes und Avatare. Je weiter ihr kommt, desto besser werden die Preise.

Die Teilnehmer, die am Ende der Woche den ersten Platz in ihrem Spiel erreichen, erhalten zudem 100 Dollar. Die Sieger des monatlichen Finales erhalten sogar die Möglichkeit einen Teil des Preisgeldes in Höhe von 1000 Dollarn oder mehr zu gewinnen.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Bereits letzten Sommer hat Sony den Fans die Möglichkeit gegeben mit ihren Lieblingsspielen tolle Preise zu gewinnen. Diese Gelegenheit kehrt nun zurück. Werdet ihr an dem Wettstreit dieses Jahr teilnehmen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.