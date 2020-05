Pokémon Schwert & Schild: Diese kostenlosen Galar-Formen erwarten euch

The Pokémon Company möchte das kommende DLC mit coolen Geschenken einläuten. Bis zum Release werdet ihr die Möglichkeit haben, vier Pokémon in ihrer Galar-Form und nützliche Items abzustauben.

Auch Galar-Ponita ist mit von der Partie. Holt sie euch für Pokémon Schwert und Schild.

The Pokémon Company hat auf Twitter die erste Galar-Form angekündigt, welche ihr euch als Geheimgeschehen für Pokémon Schwert und Schild abholen könnt. Galar-Pantimos ist das erste, in einer Reihe von drei weiteren Geschenken, das euch auf den kommenden DLC Die Insel der Rüstungen vorbereiten soll. Doch müsst ihr schnell sein, denn Pantimos wird nur noch bis zum 29. Mai um 14 Uhr verfügbar sein:

Gear up for #PokemonSwordShieldEX with special Mystery Gifts!



You’ll be able to receive four Galarian form Pokémon with Hidden Abilities, plus some very useful items. It’s our (Mystery) Gift to you, Trainers!



❓🎁➡️ https://t.co/kZH4iJkIY2 pic.twitter.com/7X5VxwFkiM