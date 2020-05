Square Enix überhäuft Fans der „Dragon Quest“-Reihe mit Überraschungen. Der Publisher kündigt nun nämlich nicht nur ein neues Spiel, sondern auch einen eigenen Anime an, der schon bald ausgestrahlt werden soll.

„Dragon Quest“-Fans können sich auf eine neue Geschichte freuen.

Dragon Quest: Neues Spin-Off angekündigt

Als eines der erfolgreichsten Japano-Rollenspiele hat die „Dragon Quest“-Reihe mittlerweile elf Spiele der Hauptreihe sowie zahlreiche Spin-Offs hervorgebracht. Zwar müsst ihr euch nach Aussagen des Serienschöpfers Yuji Horii noch etwas auf Dragon Quest 12 gedulden, doch die Wartezeit soll euch mit anderen Leckerbissen versüßt werden. Publisher Square Enix kündigt nun nämlich einen Anime sowie einige neue Spiele, abseits der Hauptreihe an.

Das Spiel soll den Titel „Infinity Strash – Dragon Quest: The Adventure of Dai“ tragen und, ähnlich wie andere Spin-Offs, auf Echtzeit statt auf rundenbasierte Kämpfe setzen. Die Geschichte und die Charaktere des Action-Rollenspiels sollen auf dem 90er-Jahre-Manga Dragon Quest: The Adventure of Dai basieren, wie gameinformer berichtet. Für welche Plattformen das Spiel erscheinen soll, wurde noch nicht verraten.

Dragon Quest | Neues Spin-Off setzt auf mehr Action

Dragon Quest: The Adventure of Dai - Anime kommt bereits im Herbst

Während das Spiel noch keinen Releasezeitraum in Japan bekommen hat, soll der fast gleichnamige Anime „Dragon Quest: The Adventure of Dai“ bereits im Oktober im japanischen Fernsehen ausgestrahlt werden. Angekündigt wurden außerdem ein Mobile Game für Android und iOS sowie ein Kartenspiel für Arcades in Japan.

Offizielle Ankündigungen für einen Release im Westen gibt es bis jetzt weder für das bunte Action-Rollenspiel noch für den Anime oder die anderen kleinen Überraschungen. Erst kürzlich erschien jedoch ein „Dragon Quest“-Film auf Netflix und Square Enix äußerte sich sehr erfreut über die Verkaufszahlen von Dragon Quest 11. Es bleibt also zu hoffen, dass es zumindest die beiden größeren Ankündigungen auch zu uns schaffen.

Kennt ihr die Release-Jahre dieser Spiele?

Hättet ihr Lust auf das Spin-Off, sollte es auch hier erscheinen? Oder seid ihr es gewohnt die Hauptteile zu spielen und es dabei zu belassen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!