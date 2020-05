Die letzten ihrer Art: "PS Vita"-Spielerin stirbt in The Last of Us 2

The Last of Us 2 hat uns weitere Einblicke in den kommenden Teil des postapokalyptischen Abenteuers gewährt. Ein witziges Easter Egg verrät euch nun auch, wann der letzte “PS Vita“-Nutzer das Zeitliche segnen wird.

Nichtsahnend spielt die allerletzte "PS Vita"-Nutzerin in The Last of Us 2 ihr letztes Spiel.

Die PS Vita funktioniert sogar noch in der Endzeit!

"The Last of Us 2"-Entwickler Naughty Dog zeigt uns jetzt ein witziges Easter Egg zu Sonys umstittenen Handheld, die Playstation Vita. In den jüngst veröffentlichen Gameplay-Szenen ersticht Protagonistin Ellie einen höchst interessanten Feind mit ihrem Messer.

Dieser findet den letzten Trost der Postapokalypse im Zocken des anspruchsvollen Shoot-‘em-up Hotline Miami auf besagtem Handheld. Der unverwechselbare Soundtrack schallt durch die Luft, während Ellie der letzten "PS Vita-Spielerin ein Ende bereitet. In dem während der State of Play gezeigten Video, könnt ihr euch den Cameo der portablen Konsole ansehen:

Damit ist gezeigt, dass die Vita in der virtuellen Welt noch bis ins Jahr 2038 durchhalten wird. Doch offenbar ist Ellie kein großer Fan der Hardware. Das clevere und sogleich witzige Product-Placement ist Sony und Naughty Dog auf jeden Fall gelungen.

Neben dem einfallsreichen "PS Vita"-Cameo hat Entwickler Naugthy Dog weitere Details und Eindrücke des PS4-Exklusivspiels gezeigt.

In der Postapokalypse von The Last of Us 2 ist das Zocken auf der PS Vita auf jeden Fall die am wenigsten gefährliche Beschäftigung, der ihr nachgehen könnt. Wie findet ihr dieses witzige Detail in dem kommenden PS4-Blockbuster? Seid ihr Fan der PS Vita oder ist der Handheld nichts für euch? Erzählt uns eure Meinung gerne im Kommentarbereich.