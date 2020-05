Epic Games Store verschenkt gleich zwei beliebte Shooter

Jeden Donnerstag beglückt der Epic Games Store seine User mit neuen Gratis-Spielen und die haben es zurzeit wirklich in sich. Nach GTA 5 und Civilization 6 gibt es diese Woche den nächsten Kracher.

Der Epic Games Store ist wieder sehr spendabel: Als nächstes bekommt ihr gleich zwei beliebte Shooter im Doppelpack geschenkt.

Epic Games Store: Das Hit-Feuerwerk geht weiter!

Die Gratis-Games des Epic Games Store können sich in den letzten Wochen wirklich sehen lassen. Der Steam-Konkurrent fährt immer größere Geschütze auf, um seinen Bestandskunden eine Freude zu bereiten und neue Kunden zu gewinnen. Nachdem es in den letzten Wochen GTA 5 und Civilization 6 geschenkt gab, macht Epic Games auch diese Woche mit seinem Hit-Feuerwerk weiter und spendiert euch Borderlands: The Handsome Collection.

Die Collection ist zwar bereits einige Jahre alt, aber wenn ihr bisher nicht mit ihr in Berührung gekommen sein solltet, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Die Borderlands Handsome Collection enthält sowohl Borderlands 2 als auch Borderlands: The Pre-Sequel, zwei echte Actionknaller, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Ihr habt bis zum 4. Juni 2020, 17 Uhr Zeit euch auf der Produktseite im Epic Games Store die Collection zu sichern und sie für immer zu behalten.

Übrigens solltet ihr auch das Spiel der kommenden Woche im Blick behalten. Welches das sein wird, ist noch nicht bekannt. Im Store ist bisher nur von einem geheimnisvollen Spiel die Rede, doch die Vergangenheit zeigt: Fast immer, wenn sich Epic Games so mysteriös über neue Gratisspiele äußerte, waren es echte Hits.

