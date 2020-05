CoD: Warzone - Eine große Katastrophe steht bevor

Verdansk aus Call of Duty: Warzone könnte schon bald ganz anders aussehen: Ein Leak zur nächsten Saison deutet eine große Veränderung an.

Schon bald könnte sich die Map von Call of Duty: Warzone massiv verändern.

Nur noch wenige Tage, dann startet die nächste Saison in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone. Damit einher gehen in der Regel größere Änderungen, die zumindest im Falle des "Battle Royale"-Spiels sogar einschneidender Natur sein könnten. Aktuellen Leaks zufolge könnte sich die Karte von Warzone deutlich ändern.

CoD: Warzone - Bricht der Damm?

Nachdem in Call of Duty: Warzone zuletzt einige Geheimnisse der Bunker gelüftet worden sind, deutet sich mit der nächsten Saison ein weiteres Kapitel an. Findige Spieler wollen in den Daten des Spiels bereits herausgefunden haben, dass der Damm auf der Karte Verdanks brechen wird. Im Detail, so fasst es der YouTube-Kanal TheGamingRevolution zusammen, sollen Raketeneinschläge den Damm zum Einsturz bringen und die "Battle Royale"-Karte zu Teilen überfluten.

Sollte das der Fall sein, dann dürften sich die Gebiete, welche in der Nähe des Damms liegen, drastisch ändern. Vorstellbar wäre zudem, dass ihr manche Gegenden aufgrund des steigenden Wasserpegels nur noch mithilfe eines Schnellboots oder Helikopter erreicht.

Spekuliert wird derweil auch darüber, dass es möglicherweise in Call of Duty: Warzone schon bald erste Teaser gibt, die auf das nächste Call of Duty hinweisen. Den aktuellen Gerüchten nach trägt das den Namen Call of Duty: Black Ops Cold War und wird erneut von Treyarch entwickelt.

Marmor, Stein und Dämme brechen? Ob die aktuellen Spekulationen und vermeintlichen Leaks die Wahrheit erzählen, dürfte sich in wenigen Tagen herausstellen. Am kommenden Mittwoch, dem 3. Juni, soll die neue Saison von Call of Duty: Warzone starten.