Releases: Anno 1800, The Outer Worlds, Die Sims 4 und noch viel mehr

Von Klötzchen über Fantasy-Welten bis hin zu einem "Nintendo Switch"-lastigen Freitag: In der kommenden Woche ist so einiges los.

Die Releases der KW 23.

Anno 1800: Reiche Ernte | 2. Juni

PC

Der zweite Season Pass von Anno 1800 geht in die nächste Runde: Mit Reiche Ernte steht ein weiterer DLC vor der Haustür, der vor allem die Landwirtschaft ankurbeln soll. Mithilfe von Traktoren könnt ihr fortan Felder und Farmen deutlich effizienter bewirtschaften. Allerdings benötigen die Fahrzeuge zwingend Treibstoff, weshalb ihr eure Ölhäfen besser managen müsst.

Auch über ein Jahr nach Release wird Anno 1800 noch mit neuen Inhalten versorgt:

Neben den Traktoren wird Anno 1800 außerdem um Silo-Module erweitert, die ebenfalls die Produktion von Bauernhöfen steigert. Zeitgleich zum Release des neuen DLCs, der auch separat erworben werden kann, veröffentlicht BlueByte das kostenlose Update 8 mit neuen Lagermöglichkeiten.

Valorant | 2. Juni

PC

Wird Valorant das nächste große E-Sport-Spiel? Nun, das wird nur die Zeit zeigen. Fest steht aber, dass Riot Games mit dem kompetitiven Ego-Shooter ganz nach oben möchte. Um auf den Weg dahin so viele Spieler wie möglich anzusprechen, haben sich die Entwickler ganz auf die Spielmechanik anstatt auf Hochglanzoptik konzentriert. Valorant ähnelt auf dem Blatt Papier am ehesten dem Platzhirsch Counter-Strike: Global Offensive, ergänzt diesen aber um ein paar übernatürliche Fähigkeiten einzelner Helden-Charaktere.

Valorant will vor allem den E-Sport-Markt bedienen:

Nach einer wochenlangen Betaphase soll der Release von Valorant weltweit am 2. Juni erfolgen - als "Free 2 Play"-Spiel. Schon kurz nach der Veröffentlichung wird es laut Riot einen weiteren Agenten, einen neuen Spielmodus und eine neue Karte geben.

Command & Conquer: Remastered Collection | 5. Juni

PC

Nach Warcraft 3: Reforged dürfen sich PC-Spieler über die Neuauflage eines weiteren Strategie-Klassikers freuen. EA bringt mit der Command & Conquer: Remastered Collection die Anfänge der Reihe zurück. Das Paket enthält die technisch überarbeiteten Versionen von Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt und Command & Conquer: Alarmstufe Rot inklusive deren Erweiterungen. Neben einer angepassten Grafik für 4K-Auflösungen gibt es zudem unterschiedliche Kamera-Einstellungen, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, einen technisch erneuerten Multiplayer-Modus und vieles mehr.

Zwei Echtzeitstrategie-Klassiker erstrahlen in neuem Glanz:

Laut den Entwicklern bietet die Release-Version satte 100 Kampagnen-Missionen, über 250 Multiplayer-Karten und vollständigen Mod-Support. Sollte die Command & Conquer: Remastered Collection erfolgreich sein, ist es zudem nicht unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft noch weitere Serienteile modernisiert werden.

The Outer Worlds | 5. Juni

Switch

Eine offene Spielwelt, zahlreiche Quests mit verschiedenen Lösungsansätzen, ausufernde und beeinflussbare Dialoge und ein aktives Kampfsystem, bei dem eure Attributsverteilung eine große Rolle spielt: The Outer Worlds ist ein ganz klassisches Rollenspiel. Nachdem ihr an Bord eines Raumschiffes erwacht, geht es für euch direkt auf die Erd-Kolonie Halcyon. Allerdings ist die Zukunft in The Outer Worlds nicht gerade erfreulich, während ihr selbst nach und nach einer Verschwörung auf die Schliche kommt.

Nach The Outer Worlds wollen euch die Fallout-Erfinder entführen:

Eigentlich hätte der Release von The Outer Worlds für die Nintendo Switch bereits im März erfolgen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es jedoch zu einer Verzögerung gekommen, die nun ihr Ende gefunden hat. Käufer von The Outer Worlds müssen sich übrigens auf einen "Day One"-Patch einstellen, der etwa sechs Gigabyte groß sein soll.

Die Sims 4: Nachhaltig Leben | 5. Juni

PC / PS4 / Xbox One

Den eigenen ökologischen Fußabdruck möglichst gering halten: Das ist nicht nur eine Aufgabe im echten Leben, sondern bald auch in Die Sims 4. Mit der neuen Erweiterung Die Sims 4: Nachhaltig Leben könnt ihr fortan alternative Energiequellen nutzen, eigene Nahrungsmittel anbauen, nachhaltige Kleidung aus Recyclingmaterial erwerben und vieles mehr. Zudem könnt ihr in der Nachbarschaft zu umweltfreundlichen Initiativen aufrufen und neue Karrierepfade einschlagen.

Wer hingegen den Umwelt- und Klimaschutz ignoriert, muss mit Konsequenzen rechnen. Dazu zählt eine steigende Luftverschmutzung sowie der Anstieg von Müllbergen. Der Release von Die Sims 4: Nachhaltig Leben findet übrigens am selben Tag für PC, PlayStation 4 und Xbox One statt.

Eines ist diese Woche ganz sicher: Besitzer einer Nintendo Switch erhalten jede Menge neues Futter. Aber auch die Freunde anderer Plattformen können kaum jammern. Da bleibt nur die Frage: Für welches Spiel entscheidet ihr euch dieses Mal?