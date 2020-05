Naughty Dog hat bereits von einem seiner größten Spiele gesprochen. Nun ist sicher: The Last of Us 2 wird auf eurer Konsole einiges an Speicher benötigen.

Das neue Abenteuer von Joel und Ellie in The Last of Us 2 benötigt viel Festplattenspeicher.

Wenn diese Konsolengeneration eines gelehrt hat, dann dass Festplattenspeicher ein wichtiges Gut ist. Spiele sind längst zu riesigen Datenfressern geworden, die mit Updates stetig noch größer werden. Siehe zum Beispiel Call of Duty: Modern Warfare. Auch bei Naughty Dogs kommenden The Last of Us 2 braucht ihr nicht gerade wenig freien Speicher.

The Last of Us 2: Es bleibt unter 100 GB

Da das Action-Adventure schon in den nächsten Wochen erscheinen soll, hat Sony damit begonnen, verschiedenen Fachzeitschritten auf der Welt ihre Testexemplare auszuhändigen. Die dürfen zwar noch nichts zum Spiel sagen, aber ein Bild des Downloads hat es dennoch bereits ins Internet geschafft. Gemäß eines Beitrags auf Reddit wird The Last of Us 2 offenbar mindestens 78,3 Gigabyte groß sein.

So groß fällt angeblich der Download von The Last of Us 2 auf der PlayStation 4 aus.

Mit gut 80 Gigabyte gehört The Last of Us 2 zwar nicht zur Spitze der größten PS4-Spiele, aber ist dennoch bei weitem kein kleines Spiel. Zudem gibt es dieses Mal zu Beginn keinen Multiplayer-Modus, denn den hat Entwickler Naughty Dog bereits vor einiger Zeit ausgelagert.

Creative Director Neil Druckmann hat übrigens in der letzten Gameplay-Präsentation von The Last of Us 2 noch einmal bestätigt, dass es das bislang umfangreichste Spiel von Naughty Dog sein wird. Angesichts dieser Worte und der Dateigröße dürfte der Ausflug mit Ellie wohl kein kurzes Intermezzo werden.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

Falls eure "PlayStation 4"-Festplatte aktuell noch zu voll ist, habt ihr noch genügend Zeit, aufzuräumen und Spiele zu deinstallieren. The Last of Us 2 erscheint voraussichtlich am 19. Juni exklusiv für die aktuelle Sony-Konsole.