Ihr liebt Super Mario? Dann ist dieser Ort eure Heimat

Ein Urlaub im Pilzkönigreich aus Super Mario könnte schon bald Wirklichkeit werden. Nach mehreren Jahren Konstruktionszeit, scheint die Super Nintendo World nun kurz vor ihrer Fertigstellung zu stehen. Hier seht ihr erste Bilder des unglaublich detailverliebten Freizeitparks.

Was damals noch nur ein Trailer für den Mario-Freizeitpark war, ist jetzt Wirklichkeit.

Der perfekte Mario-Freizeitpark ist leider sehr weit weg

Die Super Nintendo World in den Universal Studios Japan scheint so gut wie fertig zu sein. Mehrere Luftaufnahmen auf der Website ThemeparkX zeigen den Mario-Freizeitpark nun in all seiner Pracht.

Das komplette Gelände ist prall gefüllt mit bunten Röhren, gelben Blöcken, und goldenen Münzen. In den Ecken des Parks thronen das rosa Schloss von Prinzessin Peach und Bowsers dunkle Festung. Dazwischen steht ein hoher Berg, den es für Mario zu erklimmen gilt. An der Spitze lässt sich der ikonische Flaggenmast erkenne, den der Klempner am Ende jedes Levels erreichen muss.

Ein Trailer aus dem Jahr 2017 stellte den Freizeitpark bereits vor. Was damals noch computergenerierte Grafiken waren, ist nun beinah 1:1 Wirklichkeit geworden. Ein anderes Foto, mit einem größeren Bildausschnitt, zeigt außerdem den Eingang zum Pilzkönigreich. Wenn ihr durch die Röhre in diese bunte Welt eintretet, müsst ihr wahrlich denken, in einem Videospiel zu stehen.

Wie die Seite Japan Rail Pass berichtet, wird es im inneren der Gebäude Attraktionen zu den Themen Mario Kart und Yoshi‘s Adventure geben. Weiterhin sind kompetitive und kooperative Interaktionsmöglichkeiten mithilfe einer Mobile-App geplant, wodurch ihr beispielsweise Münzen sammeln könnt.

Der Abschnitt der Universal Studios Japan in Osaka sollte eigentlich im Sommer 2020 seine Pforten öffnen. Durch die Coronavirus-Pandemie ist der Park jedoch aktuell geschlossen.

Die Super Nintendo World könnte direkt aus einem Spiel der "Super Mario"-Reihe stammen. Der Unterschied ist nur, dass ihr sie diesmal in der realen Welt besuchen könnt. Schade nur, dass sie so weit weg ist. Was sagt ihr zu dem Mario-Freizeitpark? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.