Eklig und ungesund: Das esst und trinkt ihr also beim Zocken

Eine internationale Umfrage findet heraus, dass die meisten Gamer während des Zockens auch gerne essen und trinken. Hier erfahrt ihr, welche Snacks und Getränke dabei ganz oben auf dem Speiseplan stehen.

Während dem Zocken Chips zu essen, kann schon ziemlich eklig sein.

Diese Snacks bevorzugen Gamer beim Zocken

Auch während den intensiven Runden in Call of Duty: Warzone habt ihr sicher ab und zu eine Hand frei. Eine Umfrage der Firma Newzoo findet nun heraus, dass 80 Prozent aller Gamer während dem Zocken auch gerne essen und trinken.

Für die Umfrage wurden die Ergebnisse von Spielern in Nord Amerika, Westeuropa und dem asiatischen/pazifischen Raum (APAC) miteinander verglichen. Am häufigsten in die Chips-Tüte greifen dabei männliche Zocker im Alter von 21-35 Jahren.

Auch wenn die fettigen Finger am Controller und an der Maus ziemlich eklig sein können, wisst ihr nun immerhin, dass ihr nicht allein seid. Zumindest regelmäßiges Händewaschen ist darum Pflicht. Auch der Speiseplan der meisten Gamer stammt sicherlich nicht von einem Ernährungsberater.

Salzige Snacks, wie etwa Chips, sind vor allem in Nord Amerika und im asiatisch/pazifischen Raum beliebt. In Westeuropa liegen sie gleich auf mit süßen Leckereien. Zu den regulären Gaming-Getränken gehören vor allem Soft-Drinks. In Europa sowie Asien und dem pazifischen Raum genehmigen sich bereits mehr als ein Drittel der Gefragten regelmäßig einen Schluck Cola oder Fanta beim Zocken. In Nord Amerika ist es sogar fast die Hälfte.

Quelle Newzoo.

Ein viertel der Spieler aus Asien und dem pazifischen Raum trinkt zudem regelmäßig Energy Drinks. Dabei liegen sie weit vor ihren Brüdern in Nord-Amerika und Westeuropa. Bier wird von etwa 15 Prozent der Befragten konsumiert, wobei Westeuropa mit 18 Prozent vorne liegt. Wer doppelt sieht, hat es allerdings schwerer seinen Gegner auch zu treffen.

Bei all diesen Ergebnissen sollte jedoch angemerkt werden, dass vor allem Gamer gefragt wurden, die längere Zeit am Stück spielen und somit auch mehr Gelegenheiten haben, ihrem Hungergefühl nachzukommen.

Auch wenn fettige Chips beim Zocken ab und zu ganz nett sein können, ist es doch gesünder auch einmal zu einem Apfel zu greifen. Was esst und trinkt ihr gerne beim Zocken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.